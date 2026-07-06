Haaland trascina la Norvegia ai quarti di finale con un'incredibile doppietta: il padre commenta così le voci sul Real Madrid
Prima la doppietta, poi la viking row: Haaland manda in estasi la Norvegia
Le prestazioni al Mondiale continuano a consacrare Erling Haaland nell'Olimpo del calcio internazionale. Il centravanti di proprietà del Manchester City ha ribadito ulteriormente il proprio status di attaccante più temuto e letale dell'intero panorama calcistico globale, trascinando la propria nazionale verso un traguardo storico.
Grazie a una prova individuale di assoluto dominio e a una doppietta determinante, l'attaccante ha portato la Norvegia ai quarti di finale della manifestazione iridata. Con le due reti messe a segno contro il Brasile, è salito a quota sette reti nel torneo. Un bottino impressionante che gli ha permesso di raggiungere la vetta della classifica dei migliori marcatori del torneo, agganciando in prima posizione Lionel Messi e Kylian Mbappé.
Haaland, gol e mercatoLa prova di forza offerta sul palcoscenico mondiale ha certificato ancora una volta il ruolo di faro imprescindibile e punto di riferimento assoluto che il giocatore classe 2000 ricopre per la nazionale norvegese. Dopo l'ennesima prestazione da protagonista assoluto, l'attenzione non è rimasta circoscritta all'ambito agonistico, ma si è inevitabilmente riversata anche sul calciomercato e sul futuro dell'attaccante.
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Le dichiarazioni di papà AlfieIntervistato ai microfoni di DAZN, il padre del centravanti non ha smentito le voci di mercato, adottando un atteggiamento prudente sul presente del figlio in Inghilterra ma lasciando aperta qualsiasi porta per gli anni a venire. Nel commentare, Alfie Haaland ha detto: "Forse... nel calcio tutto è possibile. Ci sono grandi club in Spagna. Nessuno può sapere cosa accadrà, ma per ora è felice in Inghilterra".
Incalzato sull'interesse del Real Madrid, il padre dell'attaccante ha poi aggiunto: "Tutti sognano di giocare nel Real Madrid e vincere la Champions League".
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