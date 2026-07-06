Le prestazioni al Mondiale continuano a consacrare Erling Haaland nell'Olimpo del calcio internazionale. Il centravanti di proprietà del Manchester City ha ribadito ulteriormente il proprio status di attaccante più temuto e letale dell'intero panorama calcistico globale, trascinando la propria nazionale verso un traguardo storico.

Grazie a una prova individuale di assoluto dominio e a una doppietta determinante, l'attaccante ha portato la Norvegia ai quarti di finale della manifestazione iridata. Con le due reti messe a segno contro il Brasile, è salito a quota sette reti nel torneo. Un bottino impressionante che gli ha permesso di raggiungere la vetta della classifica dei migliori marcatori del torneo, agganciando in prima posizione Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Haaland, gol e mercato

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La prova di forza offerta sul palcoscenico mondiale ha certificato ancora una volta il ruolo di faro imprescindibile e punto di riferimento assoluto che il giocatore classe 2000 ricopre per la nazionale norvegese. Dopo l'ennesima prestazione da protagonista assoluto, l'attenzione non è rimasta circoscritta all'ambito agonistico, ma si è inevitabilmente riversata anche sule sulDa anni infatti, il nome del centravanti norvegese viene accostato al, nonostante il calciatore abbia un accordo contrattuale di lunga durata che lo lega al. A riaccendere nuovamente le speculazioni e le suggestioni attorno a un eventuale approdo di Haaland a Madrid ci ha pensato direttamente il padre, Alfie Haaland.

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO: Erling Haaland della Norvegia reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Le dichiarazioni di papà Alfie

Intervistato ai microfoni di DAZN, il padre del centravanti non ha smentito le voci di mercato, adottando un atteggiamento prudente sul presente del figlio in Inghilterra ma lasciando aperta qualsiasi porta per gli anni a venire. Nel commentare,ha detto: "Forse... nel calcio tutto è possibile. Ci sono grandi club in Spagna. Nessuno può sapere cosa accadrà, ma per ora è felice in Inghilterra".

Incalzato sull'interesse del Real Madrid, il padre dell'attaccante ha poi aggiunto: "Tutti sognano di giocare nel Real Madrid e vincere la Champions League".