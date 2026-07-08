Guehi e Konsa, ma anche Stones: Tuchel studia i precedenti dei suoi calciatori per provare a fermare Erling Haaland, autore fin qui di un torneo clamoroso.
Prima la doppietta, poi la viking row: Haaland manda in estasi la Norvegia
La fase più calda del Mondiale è ormai alle porte. Sabato 11 Luglio Norvegia e Inghilterra daranno battaglia per conquistarsi un posto tra le migliori 4 squadre del mondo. A preoccupare gli inglesi è, ovviamente, soprattutto Erling Haaland. L'attaccante norvegese ha già lasciato cicatrici profonde nelle difese di mezzo Regno Unito, e ora proverà a farlo con la sua nazionale. Tuchel dovrà avere un occhio di riguardo nei confronti del calciatore, e lo farà studiando i precedenti dei suoi difensori contro il bomber del Manchester City.
Norvegia-Inghilterra: Haaland osservato speciale
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Tra compagni del Manchester City e avversari in Premier League, Haaland conosce punti forti e punti deboli di quasi tutti quelli che saranno i suoi avversari. Ma, naturalmente, il discorso vale anche al contrario. Tuchel infatti potrà affidarsi ai suoi calciatori per definire al meglio la strategia per contenere l'impeto del norvegese.
I precedenti della difesa inglese contro il gigante norvegese
C'è un difensore inglese che si è detto impaziente di sfidare l'attaccante del City, ed è Marc Guehi. Il centrale, trasferitosi proprio al City a Gennaio dal Crystal Palace, non ha però un passato troppo felice contro Erling. Nelle 7 sfide in cui si sono incontrati infatti, Haaland ha messo a segno 7 gol. Se i numeri di Guehi contro il vichingo non fanno ben sperare, quelli di Konsa - che dovrebbe essere suo compagno di reparto - viaggiano in un'altra direzione. Haaland lo ha sfidato 5 volte, mettendo a segno solo 1 gol.
Ma Tuchel si potrà affidare anche a John Stones, che con Haaland ha condiviso anni al Manchester City. L'inglese infatti potrebbe essere schierato in mediana, e potrebbe essere decisivo - sia in fase tattica, che per i consigli ai compagni - per arginare la forza dell'attaccante. Erling arriva alla sfida in uno stato di forma eccezionale, chissà se Tuchel riuscirà a mettere a punto un piano per fermarlo.
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