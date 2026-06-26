John Stones, nazionale inglese ed ex City, piace particolarmente all'Inter
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Sfumato Marco Palestra, ormai nuovo giocatore del Chelsea per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, e la pista Solet che sembra essersi raffreddata, l'Inter è alla ricerca di due difensori centrali per sopperire alle partenze di Acerbi e De Vrij. John Stones è uno dei candidati in lizza.
Obiettivo esteroCome con Akanji l'anno scorso, i nerazzurri vogliono pescare nuovamente dalla Premier League. Gli addii ormai certificati di Stefan De Vrij al Panathinaikos e di Francesco Acerbi, al termine della scadenza del contratto, rappresentano un'importante occasione per l'Inter di svecchiare la rosa. L'obiettivo designato era Solet, centrale dell'Udinese, ma negli ultimi giorni questo affare sembra essere stato messo in stand-by. Così Marotta e Ausilio, secondo quanto riporta la BILD, avrebbero messo nel mirino l'usato sicuro, John Stones.
Il centrale, attualmente negli States con la Nazionale inglese, è stato convocato a sorpresa da Thomas Tuchel. Infatti, l'ex Everton, nell'ultima stagione con i Citizens ha collezionato appena 16 presenze fra tutte le competizioni. I tanti infortuni hanno penalizzato pesantemente l'inglese proprio nel momento più alto della carriera. La stagione 22/23 è la migliore della carriera di Stones, spostato da Guardiola nella mediana a due insieme a Rodri, in cui fa la storia vincendo il triplete, e l'Inter ne sa qualcosa.
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Esperienza ed eleganza per ChivuL'acquisto di Stones andrebbe a colmare il vuoto lasciato da De Vrij e Acerbi, non soltanto numerico ma anche di leadership. L'incognita è legata allo stato fisico del calciatore, non più centrale nello scacchiere di Guardiola nelle ultime stagioni. Se la condizione fisica e atletica dovesse stare dalla parte dell'inglese, Chivu potrebbe contare su una certezza difensiva capace di impostare, lanciare lungo, costruire dal basso, dando un'alternativa di gioco a Bastoni. Sul difensore si registrano anche gli interessi del Napoli e dell'Everton. L'Inter non vorrebbe impelagarsi in un'asta e, dunque, chiudere subito l'operazione.
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