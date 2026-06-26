Sfumato Marco Palestra, ormai nuovo giocatore del Chelsea per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, e la pista Solet che sembra essersi raffreddata, l'Inter è alla ricerca di due difensori centrali per sopperire alle partenze di Acerbi e De Vrij. John Stones è uno dei candidati in lizza.

Obiettivo estero

Come conl'anno scorso, i nerazzurri vogliono pescare nuovamente dalla Premier League. Gli addii ormai certificati di Stefan De Vrij ale di, al termine della scadenza del contratto, rappresentano un'importante occasione per l'di svecchiare la rosa. L'obiettivo designato era, centrale dell', ma negli ultimi giorni questo affare sembra essere stato messo in stand-by. Così, secondo quanto riporta la BILD, avrebbero messo nel mirino l'usato sicuro,

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 19: John Stones del Manchester City festeggia con il Trofeo della Premier League dopo la vittoria della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e West Ham United all'Etihad Stadium il 19 maggio 2024 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Il centrale, attualmente negli States con la Nazionale inglese, è stato convocato a sorpresa da Thomas Tuchel. Infatti, l'ex Everton, nell'ultima stagione con i Citizens ha collezionato appena 16 presenze fra tutte le competizioni. I tanti infortuni hanno penalizzato pesantemente l'inglese proprio nel momento più alto della carriera. La stagione 22/23 è la migliore della carriera di Stones, spostato da Guardiola nella mediana a due insieme a Rodri, in cui fa la storia vincendo il triplete, e l'Inter ne sa qualcosa.

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Esperienza ed eleganza per Chivu

L'acquisto diandrebbe a colmare il vuoto lasciato da, non soltanto numerico ma anche di leadership. L'incognita è legata allo stato fisico del calciatore, non più centrale nello scacchiere dinelle ultime stagioni. Se la condizione fisica e atletica dovesse stare dalla parte dell'inglese,potrebbe contare su una certezza difensiva capace di impostare, lanciare lungo, costruire dal basso, dando un'alternativa di gioco a. Sul difensore si registrano anche gli interessi dele dell'. L'non vorrebbe impelagarsi in un'asta e, dunque, chiudere subito l'operazione.