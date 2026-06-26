La fuoriclasse spagnola è pronta a iniziare una nuova avventura con il London City Lionesses dopo un'avventura ricca di successi al Barça
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Il futuro di Alexia Putellas sarà lontano dal Barcellona ma ancora in Europa. Dopo una carriera leggendaria in maglia blaugrana, la due volte vincitrice del Pallone d'Oro ha deciso di intraprendere una nuova avventura e proseguire la propria carriera in Inghilterra.
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Putellas alle London City LionessesSecondo quanto riportato dalla Marca, Alexia Putellas sarebbe pronta a diventare una nuova calciatrice del London City Lionesses, club londinese che milita nella Women's Super League. Nonostante le diverse richieste dagli Stati Uniti e dal Messico, alla fine, la centrocampista spagnola ha deciso di rimanere più vicino alla sua famiglia e, di conseguenza, di continuare a giocare nel Vecchio Continente.
Alle London City Lionesses, inoltre, Alexia Putellas ritroverebbe alcune compagne di nazionale come María Pérez, Jana Fernández e Mapi León. Attraverso questa scelta, però, l'ex Barça potrebbe non partecipare alla prossima Champions League, nel caso in cui il Lione dovesse strappare la qualificazione.
Questo perché il London City Lionesses e l'OL Lyonnes sono entrambe sotto la proprietà di Michele Kang e, dunque, secondo le regole della UEFA non è possibile partecipare contemporaneamente alla stessa edizione di Women's Champions League.
L'obiettivo MondialeLa scelta di rifiutare le offerte dei club americani e messicani da parte di Alexia Putellas, oltre che influenzata dall'eventuale distanza dalla propria famiglia, sarebbe figlia anche della volontà di difendere il titolo mondiale conquistato nel 2023 contro l'Inghilterra.
🚨 BREAKING: Alexia Putellas has decided to join London City Lionesses.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 25, 2026
She was negotiating with Boston until yesterday and was undecided until this morning.
Putellas prefers to stay in Europe and play in what she considers to be the best league in the world.
Putellas was… pic.twitter.com/BNd23chEEH
Di conseguenza, per tenere alta la forma fisica in vista del prossimo campionato mondiale in Brasile, Putellas avrebbe quindi deciso di andare a giocare in un campionato più di alto livello come la WSL, così da farsi trovare pronta in vista del grande appuntamento con la nazionale.
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