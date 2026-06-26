Il futuro di Alexia Putellas sarà lontano dal Barcellona ma ancora in Europa. Dopo una carriera leggendaria in maglia blaugrana, la due volte vincitrice del Pallone d'Oro ha deciso di intraprendere una nuova avventura e proseguire la propria carriera in Inghilterra.

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Putellas alle London City Lionesses

Secondo quanto riportato dalla Marca,sarebbe pronta a diventare una nuova calciatrice del, club londinese che milita nella. Nonostante le diverse richieste daglie dal, alla fine, la centrocampista spagnola ha deciso di rimanere più vicino alla sua famiglia e, di conseguenza, di continuare a giocare nel Vecchio Continente.

OSLO, NORVEGIA - 23 MAGGIO: Alexia Putellas del FC Barcelona alza il pollice dopo il secondo gol della sua squadra, segnato dal compagno di squadra Ewa Pajor durante la partita della finale 2026 della UEFA Women's Champions League tra il FC Barcelona e l'OL Lyonnes all'Ullevaal Stadion il 23 maggio 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Alle London City Lionesses, inoltre, Alexia Putellas ritroverebbe alcune compagne di nazionale come María Pérez, Jana Fernández e Mapi León. Attraverso questa scelta, però, l'ex Barça potrebbe non partecipare alla prossima Champions League, nel caso in cui il Lione dovesse strappare la qualificazione.

Questo perché il London City Lionesses e l'OL Lyonnes sono entrambe sotto la proprietà di Michele Kang e, dunque, secondo le regole della UEFA non è possibile partecipare contemporaneamente alla stessa edizione di Women's Champions League.

L'obiettivo Mondiale

🚨 BREAKING: Alexia Putellas has decided to join London City Lionesses.



She was negotiating with Boston until yesterday and was undecided until this morning.



Putellas prefers to stay in Europe and play in what she considers to be the best league in the world.



Putellas was… pic.twitter.com/BNd23chEEH — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 25, 2026

La scelta di rifiutare le offerte dei club americani e messicani da parte di, oltre che influenzata dall'eventuale distanza dalla propria famiglia, sarebbe figlia anche della volontà di difendere il titolo mondiale conquistato nel 2023 contro l'

Di conseguenza, per tenere alta la forma fisica in vista del prossimo campionato mondiale in Brasile, Putellas avrebbe quindi deciso di andare a giocare in un campionato più di alto livello come la WSL, così da farsi trovare pronta in vista del grande appuntamento con la nazionale.

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