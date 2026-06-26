Nico Paz e il Como: una storia destinata a continuare ancora, Real Madrid permettendo
Como, il discorso da brividi di Fabregas dopo il piazzamento Champions
Il primo botto del mercato estivo italiano è targato Como: la società lombarda, come riporta Fabrizio Romano, ha offerto 60 milioni di euro al Real Madrid per trattenere Nico Paz. I Blancos sarebbero orientati ad accettare l'offerta mantenendo, però, la possibilità di recompra attivabile soltanto nella sessione estiva del 2027.
La svolta sul LagoIl futuro di Nico Paz, uno dei volti di punta della Serie A, sarà ancora in Italia. Infatti, nelle ultimissime ore, il Como è volato a Madrid per trattare personalmente con Florentino Perez, forte della chiara volontà dell'argentino. Nonostante l'interessamento e il presunto inserimento nella trattativa dell'Inter, Nico Paz ha scelto di vestire almeno per un altro anno la maglia del club lariano. Il presidente del Como Mirwan Suwarso e la dirigenza, dopo ore di riflessione, hanno scelto di accontentare la volontà del ragazzo, regalando un colpo da 90 a Cesc Fabregas.
Le cifre dell'operazione sono molto alte e fuori dalla portata di quasi tutti i club italiani, sintomo della forza economica del Como, accresciuta con la qualificazione alla prossima Champions League, e della indiscutibile qualità del numero 10. Il Real Madrid aveva attivato, nei giorni scorsi, la clausola di recompra concedendo al Como la possibilità di acquistarlo per 60 milioni. Detto, fatto. La società lariana ha deciso di avallare questo maxi investimento riportando l'asso argentino alla base. Tuttavia, i Blancos mantengono il controllo sul calciatore, avendo l'opportunità di riacquistarlo per 80 milioni ma soltanto nella finestra estiva di mercato del 2027.
Il figliol prodigo. Nico Paz rimarrà al Como?La storia d'amore tra Nico Paz e il Como è destinata a durare ancora a lungo. Arrivato nei pressi del Lago di Como nell'estate del 2024, come calciatore della cantera del Real Madrid ma dalle belle speranze, Fabregas gli ha cucito un ruolo perfetto per esaltarne tutte le proprie caratteristiche. In due stagioni, il Nazionale argentino, attualmente impegnato con la Seleccion negli USA, ha collezionato 74 presenze e 19 gol. Ma i numeri non raccontano sempre tutto. Infatti, Nico Paz è il regista offensivo della squadra, il catalizzatore di ogni azione e la valvola si sfogo nei momenti difficili. Dargli la palla è come metterla in cassaforte. E, grazie alla qualità che madre natura gli ha donato, l'argentino ha tolto più volte le castagne dal fuoco a Fabregas, ripagando la fiducia incondizionata che il tecnico spagnolo gli ha dato, arrivato in punta di piedi da Madrid. Il viaggio continua, ma questa volta anche nell'Europa che conta, dove il Como e Nico Paz vorranno stupire il continente intero.
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