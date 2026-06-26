Il primo botto del mercato estivo italiano è targato Como: la società lombarda, come riporta Fabrizio Romano, ha offerto 60 milioni di euro al Real Madrid per trattenere Nico Paz. I Blancos sarebbero orientati ad accettare l'offerta mantenendo, però, la possibilità di recompra attivabile soltanto nella sessione estiva del 2027.

La svolta sul Lago

Il futuro di, uno dei volti di punta della Serie A, sarà ancora in Italia. Infatti, nelle ultimissime ore, ilè volato a Madrid per trattare personalmente con, forte della chiara volontà dell'argentino. Nonostante l'interessamento e il presunto inserimento nella trattativa dell'ha scelto di vestire almeno per un altro anno la maglia del club lariano. Il presidente dele la dirigenza, dopo ore di riflessione, hanno scelto di accontentare la volontà del ragazzo, regalando un colpo da 90 a

GENOA, ITALY - APRIL 26: Nicolas Paz del Como osserva durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907 allo Stadio Luigi Ferraris il 26 aprile 2026 a Genova, Italia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Le cifre dell'operazione sono molto alte e fuori dalla portata di quasi tutti i club italiani, sintomo della forza economica del Como, accresciuta con la qualificazione alla prossima Champions League, e della indiscutibile qualità del numero 10. Il Real Madrid aveva attivato, nei giorni scorsi, la clausola di recompra concedendo al Como la possibilità di acquistarlo per 60 milioni. Detto, fatto. La società lariana ha deciso di avallare questo maxi investimento riportando l'asso argentino alla base. Tuttavia, i Blancos mantengono il controllo sul calciatore, avendo l'opportunità di riacquistarlo per 80 milioni ma soltanto nella finestra estiva di mercato del 2027.

Il figliol prodigo. Nico Paz rimarrà al Como?