A pochissimi giorni dal fischio d'inizio del Mondiale 2026, Nico Paz ha voluto spazzare via in maniera definitiva ogni dubbio riguardante il suo reale stato di forma. Il talento argentino ha preso la parola subito dopo il netto e convincente successo per 3-0 ottenuto dall'Albiceleste nell'ultima amichevole di preparazione contro l'Islanda. Il centrocampista offensivo ci ha tenuto a rassicurare tutti, smentendo categoricamente i recenti e insistenti allarmi della stampa sulle sue condizioni fisiche: "Ci sono state molte bugie su di me". Nelle ultime settimane, infatti, le voci parlavano di un possibile e fastidioso infortunio che avrebbe addirittura potuto mettere a serio rischio la sua tanto attesa presenza nella rassegna iridata nordamericana.

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La tranquillità e la forma ritrovata

Il panico generato da quelle indiscrezioni mediatiche non ha però mai intaccato ledel diretto interessato, che ha continuato aa testa bassa con lodella Nazionale. Il giocatore, nato a Santa Cruz de Tenerife, ha raccontato come ha vissuto dall'interno quei momenti di grandeesterna: "Ero tranquillo, sapevo che non era grave". E il verdetto del campo gli ha dato ampiamente ragione.ha superato il piccolo intoppo atletico, rassicurando i tifosi e confermando apertamente diall'appuntamento più importante della sua giovane carriera calcistica nel migliore dei modi.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: Nico Paz dell'Argentina festeggia il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo Stadio Alberto J. Armando il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il traguardo Mondiale e l'idolo Messi

Gettato definitivamente l'allarme infortunio alle spalle, per il talentuoso fantasista è finalmente arrivato il momento di concentrarsi esclusivamente sul campo e di godersi le immense emozioni di questa spedizione iridata. Nel corso di una recente intervista rilasciata all'emittente Radio Club Tenerife, il classe 2004 ha voluto condividere tutta la sua enorme felicità per il prestigioso traguardo raggiunto.

‼️🇦🇷 Nico Paz, sobre la lesión que lo puso en duda para el Mundial:



“Ya estoy mucho mejor, sin la molestia de la rodilla, muy feliz.



Estaba tranquilo, SABÍA QUE NO ERA GRAVE. VI MUCHAS MENTIRAS, gente diciendo cosas que no eran.



Tenía que ir día a día y ahora mismo YA ESTOY… pic.twitter.com/NF0bcY39aY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 10, 2026

La prospettiva di difendere i colori della propria nazione e, soprattutto, di poter condividere la quotidianità dello spogliatoio con un monumento come Lionel Messi rappresenta l'apice delle sue ambizioni, un traguardo inestimabile che lo stesso Nico Paz non ha esitato a descrivere semplicemente come "un sogno".

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