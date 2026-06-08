Mancano ormai pochissimi giorni a giovedì 11 giugno, data in cui lo Stadio Azteca di Città del Messico aprirà ufficialmente le danze della Coppa del Mondo. Eppure, nell'aria si respira un'atmosfera diversa, intrisa di una poesia quasi malinconica. Questo torneo nordamericano non sarà semplicemente una rassegna iridata, ma rappresenterà il passo d'addio, l'ultimo romantico valzer sul palcoscenico più prestigioso, per i due titani che hanno monopolizzato e riscritto la storia del calcio negli ultimi vent'anni, ovvero Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il 2026 è l'anno del tramonto dorato, il momento in cui il tempo, implacabile, chiede anche alle divinità del pallone di fermarsi per un ultimo e lunghissimo applauso.

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La pace interiore e la carezza a Diego

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L' Argentina si presenta ai nastri di partenza dain carica, e Lionelci arriva con l'anima finalmente leggera di chi ha compiuto il proprio. Dopo aver ricucito lo strappo emotivo con la sua terra nel deserto qatariota, la Pulce affronta questa spedizione nordamericana con ladi chi si è guadagnato il diritto di sedersi per sempre allo stessodell'eterno e amatissimoNiente piùda paragone, nessuna corona da difendere, ma soloa una memoria condivisa che unisce. A 39 anni, il capitano dell'Albiceleste ha trasformato il suo calcio in pura, in lampi di puravisiva. Questo Mondiale è per lui una lunga e dolce lettera d'amore al gioco, con la segreta, romanticadi regalare al suo popolo un'ultima, indimenticabile notte di lacrime e

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina bacia il trofeo di vincitore della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 mentre tiene in mano il premio Scarpa d'Oro adidas dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo stadio di Lusail il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

L'eterno fuoco e l'immortale fame di CR7

Se Messi dipinge con la leggerezza dell'anima risolta,continua a scolpire la sua leggenda con ilardente dell'eroe. A 41 anni suonati, il fuoriclasse di Madeira vive la sua eternacontro i limiti dell'uomo. Ilè l'unico bacio che non ha mai ricevuto, l'unicoche sfugge alla suafantascientifica. Nonostante l'esilio dorato in terra saudita,ha forgiato il suo corpo come unantico che si prepara all'ultima. Nel suoha saputo reinventarsi, offrendo la sua immensaoffensiva a una generazione di nuovi poeti del pallone. Per, questo torneo non è un semplice congedo, ma lastruggente e bellissima disportiva che rincorre fin da quando era solo un bambino di Funchal.

DUBLINO, IRLANDA - 13 NOVEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo reagisce durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Repubblica d'Irlanda e Portogallo all'Aviva Stadium il 13 novembre 2025 a Dublino, Irlanda. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

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Una sinfonia a due voci che ha segnato un'epoca

È impossibile voltarsi indietro e raccontaresenza perdersi nel riflessosono stati l'alba e il tramonto del nostro calcio, loe loche hanno tenuto inl'universoper due decenni. Non ci sarà mai più una sinfonia a due voci capace dicosì tanto il mondo intero. Vederli scendere in campo in questosignificherà assistere ai baglioridi duecadenti che hanno illuminato le notti di intere. Ogni carezza al, ogni sguardo rivolto verso gliandrà custodito nel, con la commossache unadel genere non passerà mai più sotto i nostri occhi.

ZURIGO, SVIZZERA - 11 GENNAIO: I candidati al Pallone d'Oro FIFA Lionel Messi dell'Argentina e del Barcellona (a sinistra) e Cristiano Ronaldo del Portogallo e del Real Madrid (a destra) partecipano a una conferenza stampa prima del Gala del Pallone d'Oro FIFA 2015 al Kongresshaus l'11 gennaio 2016 a Zurigo, Svizzera. (Foto di Philipp Schmidli/Getty Images)

Il passaggio di consegne e le luci della ribalta

Mentre il mondo si prepara a versare unaper il loro inevitabileiridato, la ruota del tempo continua a girare., Kylian, Judesono lì, a bordocampo, pronti a raccogliere undal peso incalcolabile. Ma prima di cedere definitivamente la scena al futuro, c'è ancora lo spazio per, grandiosa pagina di questo romanzo meraviglioso. Il sipario sta per calare, le luci dell'Azteca iniziano a splendere,sono pronti per l'ultimo ballo. Che la musica abbia inizio.

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