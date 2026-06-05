L'Argentina si riprende il primo posto del ranking FIFA e si prepara ad affrontare il Mondiale 2026 da nazionale numero uno al mondo. Un risultato che certifica la continuità del lavoro svolto da Lionel Scaloni negli ultimi anni e conferma il ruolo da protagonista assunto dall'Albiceleste nel panorama internazionale. A favorire il sorpasso è stata anche la recente sconfitta della Francia contro la Costa d'Avorio, che ha consentito agli argentini di recuperare terreno e completare il controsorpasso in classifica. La nazionale campione del mondo in carica arriva così all'appuntamento iridato con il massimo riconoscimento possibile a livello FIFA, forte di un ciclo che negli ultimi anni ha portato in bacheca una Coppa del Mondo, due Coppe America e una Finalissima. Un percorso che ha restituito all'Argentina una centralità internazionale che mancava da tempo e che oggi la vede nuovamente in cima alla graduatoria mondiale.

Il primato nel ranking rappresenta anche il riflesso della continuità mostrata dalla Selección nelle ultime stagioni. Pur affrontando un inevitabile ricambio generazionale, la squadra ha mantenuto una struttura competitiva e un'identità di gioco ben definita. Accanto ai veterani, il gruppo ha accolto nuovi protagonisti che hanno contribuito a mantenere altissimo il livello della squadra. Proprio questa capacità di rinnovarsi senza perdere competitività viene indicata da molti osservatori come uno dei principali meriti del lavoro svolto da Scaloni e dal suo staff tecnico.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Lionel Scaloni, Ct Argentina (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

La curiosa statistica che accompagna l'Argentina

Se da una parte il primo posto nel ranking rappresenta una soddisfazione importante, dall'altra porta con sé una statistica che in Argentina ha già iniziato a far discutere. Da diversi anni, infatti, la nazionale che arriva al Mondiale da numero uno della classifica FIFA. Una curiosità che molti media sudamericani hanno ribattezzato come una sorta di "maledizione" e che ora accompagnerà inevitabilmente il percorso dell'. La storia recente racconta infatti di diverse squadre arrivate alla fase finale da leader del ranking e poi fermatesi prima della conquista del titolo mondiale.

Naturalmente si tratta soltanto di una statistica e non di un elemento in grado di incidere realmente sul rendimento di una squadra. Tuttavia il dato continua a essere citato perché coinvolge alcune delle nazionali più forti degli ultimi decenni. L'Argentina proverà ora a interrompere questa sequenza negativa e a dimostrare che il primo posto nel ranking può rappresentare un vantaggio e non un peso. Per una squadra che negli ultimi anni ha saputo superare numerosi tabù, la possibilità di cancellare anche questa particolare tradizione rappresenta una motivazione ulteriore.

Caricamento post Instagram...

Messi e Scaloni inseguono un altro record

Oltre alla questione ranking, il Mondiale 2026 potrebbe permettere all'Argentina di scrivere un'altra pagina di storia. La Selección proverà infatti a diventare la prima nazionale dopo il Brasile del 1962 a vincere due Coppe del Mondo consecutive. Un'impresa riuscita a pochissime squadre nella storia del torneo e che renderebbe ancora più straordinario il ciclo costruito da Scaloni. Gran parte dell'ossatura che ha conquistato il titolo in Qatar è ancora presente e continua a rappresentare la base della squadra.

Molta attenzione sarà inevitabilmente rivolta anche a Lionel Messi, che potrebbe disputare l'ultima fase finale mondiale della sua carriera. Attorno al capitano ruotano giocatori ormai affermati come Emiliano Martinez, Cristian Romero, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez e Lautaro Martinez, elementi che garantiscono qualità ed esperienza in ogni reparto. Con il primo posto nel ranking FIFA, il titolo mondiale da difendere e diversi record nel mirino, l'Argentina si presenterà ai nastri di partenza come una delle grandi favorite del torneo. Toccherà al campo stabilire se l'Albiceleste riuscirà anche a sfatare quella curiosa statistica che oggi accompagna il suo cammino verso il Mondiale 2026.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui