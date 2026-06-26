L'Uruguay non sta vivendo il suo momento migliore. E non solo per i risultati ottenuti nel Mondiale. Dopo il deludente pareggio contro Capo Verde, il rapporto tra la squadra e l'allenatore, Marcelo Bielsa, si sarebbe fatto davvero teso a causa delle scelte del tecnico argentino non ritenute all'altezza della situazione, tanto che quattro giocatori hanno chiesto con El Loco un confronto faccia a faccia. Domani sera, intanto, La Celeste sarà impegnata nella delicatissima sfida contro la Spagna, decisiva per il passaggio del turno.

Uruguay, la squadra non ne può più di Bielsa: domani sera c'è la Spagna

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Alla vigilia della sfida contro la, che deciderà le sorti dell'Uruguay nel Mondiale, la squadra sembra abbia ben altro a cui pensare, ovvero al loro allenatore Marcelo. La situazione per la formazione sudamericana non è delle migliori dopo i due pareggi controe adesso diventa obbligatori battere le Furie Rosse per non rischiare quella che sarebbe una clamorosa eliminazione già alla fase a gironi. Eventualmente, la seconda consecutiva dopo quella in Qatar 4 anni fa.

Dopo il 2-2 contro Capo Verde, il rapporto tra Marcelo Bielsa e la squadra si è davvero incrinato tanto che, secondo il programma Espectador Deportes, quattro giocatori (Sergio Rochet, Manu Ugarte, Rodrigo Bentancur e Fede Valverde) avrebbero persino chiesto un confronto con l'allenatore argentino al quale sarebbero state rimproverate diverse scelte tecniche. Prima tra tutte, la mancata convocazione di Nahitan Nandez e, soprattutto, della stella Luis Suarez. La cui assenza aveva già scatenato grandi polemiche tra i tifosi sudamericani.

LEEDS, INGHILTERRA - 22 FEBBRAIO: Marcelo Bielsa, allenatore del Leeds United, è accovacciato durante la partita di Sky Bet Championship tra Leeds United e Reading a Elland Road, il 22 febbraio 2020 a Leeds, Inghilterra. (Foto di Nigel Roddis/Getty Images)

Un altro fattore contestato ad El Loco è l'eccessivo carico fisico degli allenamenti, che causerebbe infortuni e usura, impedendo loro di arrivare alle partite nelle migliori condizioni. Il confronto alla fine sarebbe durato quasi un'ora ma sfortunatamente non avrebbe portato Bielsa a ragionarci. Al contrario, l'allenatore sarebbe uscito veramente furioso e dunque pronto a ripetere le sue scelte tecniche in vista della partita contro la Spagna e il suo metodo di allenamento. Non certo la situazione migliore a 24 ore da una sfida delicatissima contro una delle favorite per la vittoria finale.