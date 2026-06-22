L'Uruguay è arrivato a questo Mondiale carico e reduce da una buona fase di qualificazione, con 28 punti e il quarto posto conquistato meritatamente. Sulla panchina siede il Loco Bielsa, ma questo non è bastato per trovare i 3 punti nel girone che li ha visti pareggiare 1-1 contro l'Arabia Saudita e 2-2 contro Capo Verde, mettendo a serio rischio la qualificazione visto che dovrà affrontare la Spagna nella partita di chiusura della fase a gironi.

Uno dei principali protagonisti è stato Maxi Araujo, esterno sinistro dello Sporting Lisbona che ha segnato un gol e fornito un assist decisivi per il pareggio finale.

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Uruguay: le parole di Araujo nel post-partita

L'esterno uruguaiano classe 2000 ha trovato la seconda rete del torneo, dopo quella sempre decisiva segnata all'esordio contro l'Arabia Saudita arrivata a soli 10 minuti dal termine della gara, che a questo punto si è rivelata fondamentale per avere ancora una possibilità per potersi qualificare ai sedicesimi.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Maximiliano Araujo dell'Uruguay controlla la palla durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay allo stadio di Wembley il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Come riportato da A Bola, Maxi Araujo ha parlato della situazione attuale: "Ancora una volta, ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è bastato per assicurarci il risultato e alla fine abbiamo sofferto".

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Successivamente si è rivelato dispiaciuto per il suo gol che non è servito "a niente", anche se senza di lui sarebbe potuta andare diversamente: "A dire il vero,. Ci resta una partita e dobbiamo vincere per qualificarci. Avremmo potuto gestire meglio il risultato dopo il vantaggio, ma alla fine abbiamo subito".

Ha concluso caricando la propria squadra per la vittoria alla prossima partita che è obbligatoria, a prescindere dall'avversario: "Per noi non cambia nulla (parlando della Spagna), è la stessa cosa. Siamo obbligati a vincere e lo faremo".

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