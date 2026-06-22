Maxi Araujo ha parlato dopo la partita pareggiata 2-2 contro Capo Verde, che mette ora a serio rischio l'Uruguay che dovrà giocare con la Spagna.
Capo Verde sempre più nella storia: pari con l'Uruguay e qualificazione aperta
L'Uruguay è arrivato a questo Mondiale carico e reduce da una buona fase di qualificazione, con 28 punti e il quarto posto conquistato meritatamente. Sulla panchina siede il Loco Bielsa, ma questo non è bastato per trovare i 3 punti nel girone che li ha visti pareggiare 1-1 contro l'Arabia Saudita e 2-2 contro Capo Verde, mettendo a serio rischio la qualificazione visto che dovrà affrontare la Spagna nella partita di chiusura della fase a gironi.
Uno dei principali protagonisti è stato Maxi Araujo, esterno sinistro dello Sporting Lisbona che ha segnato un gol e fornito un assist decisivi per il pareggio finale.
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Uruguay: le parole di Araujo nel post-partitaL'esterno uruguaiano classe 2000 ha trovato la seconda rete del torneo, dopo quella sempre decisiva segnata all'esordio contro l'Arabia Saudita arrivata a soli 10 minuti dal termine della gara, che a questo punto si è rivelata fondamentale per avere ancora una possibilità per potersi qualificare ai sedicesimi.
Come riportato da A Bola, Maxi Araujo ha parlato della situazione attuale: "Ancora una volta, ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è bastato per assicurarci il risultato e alla fine abbiamo sofferto".
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Ha concluso caricando la propria squadra per la vittoria alla prossima partita che è obbligatoria, a prescindere dall'avversario: "Per noi non cambia nulla (parlando della Spagna), è la stessa cosa. Siamo obbligati a vincere e lo faremo".
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