Sono servite ben quattro settimane al Milan per ripartire dopo l'amaro finale di stagione e delineare il nuovo assetto societario. La mancata qualificazione in Champions League, a seguito della dolorosa sconfitta casalinga all'ultima giornata contro il Cagliari, ha lasciato parecchi strascichi ma, nonostante i licenziamenti con effetto immediato di Allegri, Tare, Moncada e Furlani e delle tempistiche non proprio ottimali, il Diavolo ha un nuovo volto dirigenziale e l'obiettivo prefissato sarà quello di creare una connessione tra proprietà, management e allenatore.

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Le scelte di Cardinale

Affascinato dal modelloe sempre più lontano dalle tradizionaliste visioni societarie italiane,ridisegna il nuovo Milan. Come riportato dai principali media italiani e da Sky Sport, in cima alla struttura ci sarà ovviamente lo stessoma il proprietario non starà soltanto a guardare, bensì sarà più operativo nelle principali decisioni del club rossonero.

MILANO, ITALIA - 11 APRILE: il proprietario dell'AC Milan Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic partecipano alla partita di prima tappa dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24 tra AC Milan e AS Roma allo Stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2024 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Al fianco di Cardinale, successivamente, opereranno una serie di persone nel tentativo di cambiare marcia dopo le due deludenti stagioni: Massimo Calvelli sarà l'amministratore delegato, Zlatan Ibrahimovic resterà senior advisor e David Castelblanco sarà il consulente finanziario e uomo di Redbird (proprio come l'ex attaccante svedese).

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La direzione sportiva

Ilpiù che rivoluzionare, ridisegna. Tuttavia, nonostante la tenuta della cerchia societaria, i nuovi veri cambiamenti saranno soprattutto in direzione sportiva:sarà il nuovo direttore sportivo e director player trading (sostanzialmente chi si occuperà delle trattative di mercato), già in rossonero dal 2018, mentrericoprirà il ruolo diaffiancato dal nuovo capo scouting

A completare la struttura, Jovan Kirovski continuerà ad essere il responsabile del Milan Futuro, mentre, Vincenzo Vergine sarà il responsabile del settore giovanile rossonero. In panchina, non di certo una nuova notizia, ci sarà Ruben Amorim, il quale avrà totale fiducia nel progetto.

In attesa di riaprire le porte di Milanello, dunque, Cardinale ridisegna l'assetto dirigenziale del Milan nel tentativo di costruire un'organizzazione interna in grado di riportare in alto il nome del club rossonero.

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