Kolo Muani e la Juventus, un tormentone che sembra pronto a riproporsi anche durante questa estate. L'attaccante, del cui cartellino è attualmente proprietario il Paris Saint Germain, rimane sempre in orbita bianconera. Nonostante Damien Comolli abbia lasciato da diversi giorni la Juventus, a Torino rimane la convinzione che si possa trovare comunque un accordo con i parigini.

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Kolo Muani-Juventus, è la volta buona?

Randal Kolo Muani ha già vestito la maglia della Juventus per sei mesi, tra il gennaio e luglio 2025, prima di fare ritorno al PSG.ne impreziosirono il ricordo che la Juventus ha di lui. Dall'estate scorsa, passando per gennaio, sino a questa finestra di mercato, il matrimonio non si è mai ricostituito. L'ultima annata, disastrosa, Kolo Muani l'ha vissuta con la maglia del, mettendo a referto appena un gol in 30 partite di Premier League. Col Paris, nonostante non rientri nei piani da tempo, ha un contratto in essere sino al 30 giugno 2028. I francesi, non avendo problemi economici, possono permettersi di fissare la cifra più alta possibile.

Conceiçao esulta insieme a Kolo Muani. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Stando a quanto riferito da Romeo Agresti del bianconero.com, alla Juventus sono tutti convinti dall'arrivo dell'attaccante. Giovanni Carnevali, neo amministratore delegato, dovrà toccare i tasti giusti per riuscire a strappare il sì dei parigini. Rispetto ai circa 60 mln dello scorso anno, si è passati agli attuali 40. Sarebbero comunque troppi per la Juventus, intenzionata a non spingersi troppo oltre i 30 mln. Il giocatore continua a volere il trasferimento in bianconero, tanto quanto lo desiderano Spalletti e i tifosi della Juve.

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L'accordo con il ragazzo non sembra affatto un problema, anzi sarebbe già stato trovato sulla base di uno stipendio ridotto rispetto al percepito a Parigi. Si parla di circa. Oltre al costo del cartellino, oggetto delle discussioni tra i club dovrà essere la formula del trasferimento. La Juventus è intenzionata a riaccogliere l'attaccante francese in, spalmando i costi dell'operazione su più esercizi. Il PSG, invece, privilegia una cessione a titolo definitivo.

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