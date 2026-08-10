L’Inter ha deciso di puntare forte su Leonardo Bovio. Il giovane difensore nerazzurro classe 2008 ha infatti già firmato il suo nuovo contratto con il club. Dopo l’accordo raggiunto nelle scorse settimane, manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale da parte della società.

Una scelta che conferma la grande fiducia dell’Inter nei confronti di uno dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile. E soprattutto una fiducia che, come dimostrato dalle decisioni prese durante l’estate, non nasce certo dalla recente prestazione contro la Juventus.

Bovio ha già convinto l’Inter: rinnovo firmato

Il percorso verso il rinnovo era iniziato con i contatti delle scorse settimane tra il giocatore, il suo entourage e la dirigenza nerazzurra. Le parti si erano incontrate nella sede del club per discutere il futuro del difensore, il cui precedente contratto era in scadenza nel

.

Ora è arrivato anche il passaggio decisivo:

e l’Inter ha di fatto blindato uno dei giovani sui quali intende lavorare maggiormente in prospettiva.

Resta soltanto da attendere la comunicazione ufficiale della società, ma il futuro immediato del classe 2008 sembra ormai definito. L’Inter vuole continuare a seguirne la crescita da vicino, convinta delle qualità e del potenziale di un ragazzo che, nonostante la giovanissima età, ha già avuto modo di confrontarsi con il mondo della prima squadra.

PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 08: Leonardo Bovio con l'Inter in partita durante la sfida tra Juventus ed Inter all'Optus Stadium l'8 agosto 2026 a Perth, in Australia. (Photo by Paul Kane/Getty Images)

La convocazione in ritiro prima ancora della Juventus

recente amichevole contro la Juventus La

, nella quale Bovio è rimasto in campo per

, ha inevitabilmente acceso i riflettori sul giovane difensore. Una prova significativa, considerando anche il livello dell’avversario e la responsabilità affidatagli dallo staff.

Tuttavia, la fiducia dell’Inter nei suoi confronti era già evidente prima di quella partita. La decisione di aggregarlo al ritiro estivo della prima squadra rappresentava infatti un segnale estremamente chiaro. Bovio è stato preferito anche a diversi giocatori più grandi di lui, compresi alcuni ragazzi del 2006. Una scelta tutt’altro che casuale e che testimonia come il club avesse già individuato nel difensore un profilo particolarmente interessante sul quale investire.

La prestazione contro la Juventus ha quindi rappresentato una conferma, non il punto di partenza. L’Inter credeva già in Bovio e aveva deciso di testarlo in un contesto più competitivo, permettendogli di lavorare quotidianamente accanto ai calciatori della prima squadra.

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L’Inter investe sul futuro della difesa

Il rinnovo di Bovio rientra perfettamente nella volontà dell’Inter di

. Per un classe 2008 riuscire già a conquistare spazio durante la preparazione estiva e attirare la fiducia dell’ambiente nerazzurro rappresenta un passaggio importante.

Naturalmente il percorso è ancora lungo e sarà necessario gestire la crescita del ragazzo con attenzione, senza caricarlo di aspettative eccessive. Ma i segnali arrivati finora sono estremamente positivi. L’Inter, dal canto suo, sembra aver preso una decisione chiara: Leonardo Bovio è un talento da blindare e accompagnare nel suo percorso di crescita. Il contratto è già stato firmato e manca soltanto l’ultimo passaggio formale. Successivamente, per il giovane difensore classe 2008 potrà iniziare un nuovo capitolo della sua avventura in nerazzurro, con la consapevolezza di avere già conquistato qualcosa di fondamentale: la fiducia dell’Inter.