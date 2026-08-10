Il Ravenna di Ronaldinho lotta ma alla fine deve arrendersi ai campani. Arena e Tavernelli eliminano l'Union Brescia. Venerdì Monza-Avellino aprono i sedicesimi
Lazio, che festa negli spogliatoi: finale di Coppa Italia e Zaccagni scatenato
La Coppa Italia 2026-27 ha completato ufficialmente il suo turno preliminare. Dopo le vittorie di Catania e Ascoli, che sabato hanno avuto la meglio su Vicenza e Potenza, gli ultimi verdetti sono arrivati con la qualificazione di Benevento e Arezzo. La squadra di Antonio Floro Fores batte il Ravenna al termine di una sfida ricca di emozioni (5-3), mentre gli Amaranto hanno superato 2-0 l'Union Brescia. Adesso il torneo entra nel vivo. Ecco il tabellone completo dei trentaduesimi di finale.
Coppa Italia, Benevento e Arezzo raggiungono Catania e Ascoli ai trentaduesimi: il tabellone completoCon i successi di Benevento e Arezzo si chiude ufficialmente la fase preliminare di Coppa Italia. I campani approfittano delle tante occasioni sprecate dal Ravenna (club in cui milita Ronaldinho) e alla fine vince con un divertente 5-3. Meno reti, invece, nella sfida tra Arezzo e Union Brescia dove per i toscani bastano le reti di Arena e Tavernelli. Adesso i due club se la vedranno, rispettivamente, contro Cagliari e Fiorentina.
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Stesso discorso vale per il "giorno di mezza estate" dove ad intrattenere gli amanti del calcio saranno Catanzaro-Sudtirol, Udinese-Padova, Venezia-Modena e Torino-Carrarese. Lunedì 16 invece gli occhi saranno puntati sulla Lazio del neo allenatore Gennaro Gattuso che all'Olimpico ospiterà il Mantova. Nello stesso giorno scenderanno in campo anche Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Juve Stabia e Ascoli, mentre nel pomeriggio il Verona se la vedrà con la Virtus Entella.
Si chiude poi lunedì 17 con gli ultimi quattro appuntamenti dove la sfida per eccellenza si giocherà al Barbera di Palermo. La squadra di Filippo Inzaghi ospiterà il Lecce in una specie di antipasto della prossima Serie A. Ma prima ancora si giocheranno ben due derby: quello toscano Pisa-Empoli e quello dell'Emilia-Romagna tra Sassuolo-Cesena. Chiude poi Cremonese-Sampdoria.
Trentaduesimi di finale: il tabellone
- Parma-Catania, venerdì 14 agosto ore 18
- Cagliari-Arezzo, venerdì 14 agosto ore 18.30
- Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45 (Canale 20)
- Fiorentina-Benevento, venerdì 14 agosto ore 21.15 (Italia 1)
- Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18 (Canale 20)
- Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30 (Italia 1)
- Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45 (Canale 20)
- Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15 (Italia 1)
- Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18 (Canale 20)
- Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30 (Italia 1)
- Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45 (Canale 20)
- Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15 (Italia 1)
- Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18 (Canale 20)
- Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30 (Italia 1)
- Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45 (Canale 20)
- Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15 (Italia 1)
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