La Coppa Italia 2026-27 ha completato ufficialmente il suo turno preliminare. Dopo le vittorie di Catania e Ascoli, che sabato hanno avuto la meglio su Vicenza e Potenza, gli ultimi verdetti sono arrivati con la qualificazione di Benevento e Arezzo. La squadra di Antonio Floro Fores batte il Ravenna al termine di una sfida ricca di emozioni (5-3), mentre gli Amaranto hanno superato 2-0 l'Union Brescia. Adesso il torneo entra nel vivo. Ecco il tabellone completo dei trentaduesimi di finale.

Coppa Italia, Benevento e Arezzo raggiungono Catania e Ascoli ai trentaduesimi: il tabellone completo

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Con i successi disi chiude ufficialmente la fase preliminare di Coppa Italia . I campani approfittano delle tante occasioni sprecate dal(club in cui milita) e alla fine vince con un divertente 5-3. Meno reti, invece, nella sfida tra Arezzo edove per i toscani bastano le reti diAdesso i due club se la vedranno, rispettivamente, contro Cagliari e Fiorentina.Ad aprire le danze, però, sono state le vittorie di. Gli Elefanti hanno avuto la meglio sul Vicenza dopo la serie dei tiri dal dischetto (5-4 per i rosso-blu dopo l'1-1 dei tempi regolamentari), mentre i bianconeri hanno eliminato ilvincendo 3-1. Ma per il torneo non c'è tempo per riposare che già il giorno della vigilia di Ferragosto inizianocon ben quattro appuntamenti:

Stesso discorso vale per il "giorno di mezza estate" dove ad intrattenere gli amanti del calcio saranno Catanzaro-Sudtirol, Udinese-Padova, Venezia-Modena e Torino-Carrarese. Lunedì 16 invece gli occhi saranno puntati sulla Lazio del neo allenatore Gennaro Gattuso che all'Olimpico ospiterà il Mantova. Nello stesso giorno scenderanno in campo anche Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Juve Stabia e Ascoli, mentre nel pomeriggio il Verona se la vedrà con la Virtus Entella.

Si chiude poi lunedì 17 con gli ultimi quattro appuntamenti dove la sfida per eccellenza si giocherà al Barbera di Palermo. La squadra di Filippo Inzaghi ospiterà il Lecce in una specie di antipasto della prossima Serie A. Ma prima ancora si giocheranno ben due derby: quello toscano Pisa-Empoli e quello dell'Emilia-Romagna tra Sassuolo-Cesena. Chiude poi Cremonese-Sampdoria.

ROMA, ITALIA - 16 GIUGNO: Il trofeo allo Stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli allo Stadio Olimpico il 16 giugno 2020 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

Trentaduesimi di finale: il tabellone