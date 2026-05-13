Dai premi per ogni turno ai guadagni record: come cresce il valore economico della Coppa Italia
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Vincere la Coppa Italia non significa soltanto alzare un trofeo prestigioso, ma anche assicurarsi un importante ritorno economico; lo sa molto bene la Juventus, regina della competizione con 15 titoli complessivi vinti, di cui 4 consecutivi dal 2014 fino al 2018, mentre questa sera allo Stadio Olimpico di Roma ad aggiudicarsela sarà una tra Lazio ed Inter. L'ultima edizione del 2025 ha visto invece trionfare il Bologna, vincendo la terza Coppa Italia della sua storia contro il Milan.
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Il premio finale e quello progressivoNegli ultimi anni il valore della competizione è aumentato sensibilmente grazie alla crescita dei diritti televisivi e degli accordi commerciali, trasformando il torneo in una fonte di ricavi sempre più strategica per i club italiani. Secondo le stime più recenti, la squadra che conquista la Coppa Italia può arrivare ad incassare circa 7 milioni di euro complessivi, mentre la finalista sconfitta si ferma intorno ai 4,6 milioni. Il sistema dei premi turno per turno, invece, è strutturato in maniera progressiva: più si va avanti nel torneo, più aumentano gli introiti e ogni fase garantisce infatti una quota economico specifica.
Per l'edizione più recente, la distribuzione dei premi è stata suddivisa cosi: 400mila euro per l'accesso agli ottavi di finale, 800mila per i quarti, 1,5 milioni per la semifinale, 1,9 per la finalista perdente e 4,4 per la vincitrice. La somma complessiva permette quindi alla squadra vincitrice di superare i 7 milioni di euro complessivi.
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I ricavi della Coppa Italia negli anni passatiFino a pochi anni fa, i ricavi distribuiti ai club non erano cosi elevati e decisamente inferiori. Nel triennio che parte dal 2015 fino al 2018, il pacchetto dei diritti televisivi della Coppa, per esempio, valeva circa 22 milioni di euro annui, mentre in quelli successivo dal 2021 al 2024 la cifra è salita fino a circa 48 milioni all'anno grazie agli accordi commerciali con Mediaset. L'ultimo ciclo commerciale ha perciò aumentato esponenzialmente il valore della competizione: oggi la Lega Serie A guadagna circa 58 milioni di euro stagionali, portando di conseguenza anche all'aumento dei premi per le squadre partecipanti,
Chi ha guadagnato di più dalla Coppa ItaliaDisputando numerose finali tra il 2015 e il 2024 e vincendo 6 Coppe Italia, si stima che sia la Juventus il club ad aver guadagnato di più nell'ultimo decennio, con cifre tra i 45 e i 60 milioni di euro, considerando premi sportivi, botteghino e quote televisive indirette.
Il peso dei diritti TV e del mercato internazionaleA fare la differenza è soprattutto la crescita dell'interesse televisivo. Le semifinali e la finale di Coppa Italia raccolgono ascolti sempre più importanti, sia dall'Italia che dall'estero. Negli ultimi anni diversi broadcaster internazionali hanno infatti acquistato i diritti della competizione, contribuendo ad aumentare il montepremi complessivo distribuito ai club. Pur restando lontana dai ricavi garantiti di un torneo infinitamente più prestigioso come la Champions League, la Coppa Italia rappresenta oggi una risorsa economica sempre già strategica per le società italiane, soprattutto considerando il numero limitato di partite necessarie per arrivare fino in fono e conquistare un bottino milionario.
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