Vincere la Coppa Italia non significa soltanto alzare un trofeo prestigioso, ma anche assicurarsi un importante ritorno economico; lo sa molto bene la Juventus, regina della competizione con 15 titoli complessivi vinti, di cui 4 consecutivi dal 2014 fino al 2018, mentre questa sera allo Stadio Olimpico di Roma ad aggiudicarsela sarà una tra Lazio ed Inter. L'ultima edizione del 2025 ha visto invece trionfare il Bologna, vincendo la terza Coppa Italia della sua storia contro il Milan.

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Il premio finale e quello progressivo

Negli ultimi anni il valore della competizione è aumentato sensibilmente grazie alla crescita deie degli, trasformando il torneo in una fonte di ricavi sempre più strategica per i club italiani. Secondo le stime più recenti, la squadra che conquista la Coppa Italia può arrivare ad incassare circadi euro complessivi, mentre la finalista sconfitta si ferma intorno ai. Il sistema dei premi turno per turno, invece, è strutturato in maniera: più si va avanti nel torneo, più aumentano gli introiti e ogni fase garantisce infatti una quota economico specifica.

Per l'edizione più recente, la distribuzione dei premi è stata suddivisa cosi: 400mila euro per l'accesso agli ottavi di finale, 800mila per i quarti, 1,5 milioni per la semifinale, 1,9 per la finalista perdente e 4,4 per la vincitrice. La somma complessiva permette quindi alla squadra vincitrice di superare i 7 milioni di euro complessivi.

ROMA, ITALIA - 15 MAGGIO 2024: Il trofeo della Coppa Italia prima della Finale tra Atalanta e Juventus. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

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I ricavi della Coppa Italia negli anni passati

Chi ha guadagnato di più dalla Coppa Italia

Fino a pochi anni fa, i ricavi distribuiti ai club non erano cosi elevati e decisamente. Nel triennio che parte dalfino al, il pacchetto deidella Coppa, per esempio, valeva circadi euro annui, mentre in quelli successivo dalalla cifra è salita fino a circaall'anno grazie agli accordi commerciali con. L'ultimo ciclo commerciale ha perciò aumentato esponenzialmente il valore della competizione: oggi laguadagna circastagionali, portando di conseguenza anche all'aumento dei premi per le squadre partecipanti,Disputando numerose finali tra il 2015 e il 2024 e vincendo, si stima che sia lail club ad aver guadagnato di più nell'ultimo decennio, con cifre tra i, considerando premi sportivi, botteghino e quote televisive indirette.

ROMA, ITALIA - 15 MAGGIO 2024: Danilo solleva il trofeo della Coppa Italia dopo la vittoria della Juventus sull'Atalanta allo Stadio Olimpico. (Foto di aolo Bruno/Getty Images)

Il peso dei diritti TV e del mercato internazionale

A fare la differenza è soprattutto la crescita dell'. Le semifinali e la finale di Coppa Italia raccolgono ascolti sempre più importanti, sia dall'Italia che dall'estero. Negli ultimi anni diversihanno infatti acquistato i diritti della competizione, contribuendo ad aumentare il montepremi complessivo distribuito ai club. Pur restando lontana dai ricavi garantiti di un torneo infinitamente più prestigioso come lala Coppa Italia rappresenta oggi una risorsa economica sempre già strategica per le società italiane, soprattutto considerando il numero limitato di partite necessarie per arrivare fino in fono e conquistare un

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