La Juventus dopo il fallimentare mercato estivo dell'estate precedente che ha portato al sesto posto finale in Serie A ha deciso di interrompere i rapporti con Damien Comolli, artefice di acquisti errati come Openda, pagato 42 milioni di euro che ha giocato solo 34 partite in stagione segnando 2 gol tra tutte le competizioni. La scelta della società è stata quella di puntare su Giovanni Carnevali, amico stretto di Giuseppe Marotta che dal 2014 ha preso in mano il Sassuolo generando plusvalenze da centinaia di milioni di euro.

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Le parole di Kristian Thorstvedt a La Gazzetta dello Sport

L'intervista rilasciata daoffre una panoramica sul momento di profonda transizione che sta vivendo il Sassuolo. Il centrocampista norvegese ha analizzato con lucidità i recenti addii di due figure chiave per l'ambiente neroverde, a partire dal passaggio dell'amministratore delegatofino all'addio di Fabio Grosso.

TORINO, ITALIA - 08 MAGGIO: Kristian Thorstvedt dell'US Sassuolo festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Torino FC e US Sassuolo Calcio allo Stadio Olimpico di Torino l'08 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Inizia l'intervista parlando dell'addio di Carnevali definendola una perdita importante per tutto il club: "Ho visto la notizia su internet, ma non ho avuto ancora avuto modo di parlargli. Spero che sia felice: per noi è una perdita importante perché è stato un grandissimo dirigente, che sa quello che serve alla squadra e usa sempre le parole giuste quando parla ai giocatori e allo spogliatoio".

Continua parlando del dispiacere di tutta la squadra per l'addio del dirigente italiano, ma allo stesso tempo della felicità per il traguardo raggiunto da Carnevali: "Di sicuro e se da questo punto di vista siamo dispiaciuti per la sua partenza, allo stesso tempo sono contento per lui perché è arrivato in un grande club come la Juventus".

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Ha poi salutato l'allenatore Fabio Grosso, che inizierà a breve la sua avventura con la Fiorentina: "A Grosso mando un grande in bocca al lupo. Abbiamo perso un allenatore molto bravo, ma allo stesso tempo ne è arrivato un altro di valore".

Infine ha dichiarato di essere sicuro che Carnevali farà bene con la Juventus: "Conosce il calcio e sa come muoversi, è molto bravo. Lotteranno per lo Scudetto, farà benissimo anche a Torino".

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