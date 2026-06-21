L'ex Milan ha toccato diversi temi, parlando anche del campionato del Milan concluso non nel migliore dei modi

AC Milan v AFC Ajax - UEFA Champions League

Il Milan celebra il compleanno di Ronaldinho: "Tanti auguri campione"

Dejan Savicevic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha toccato vari punti che ineriscono il Milan. Stagione conclusa da poco, tra l'altro non nel migliore dei modi, calciomercato e futuro della squadra. L'ex calciatore montenegrino, ha spiegato che non vendere Leao sia stato un errore da parte della dirigenza rossonera.

IMG_2625
L'attaccante portoghese #10 dell'AC Milan Rafael Leao reagisce durante la partita di calcio italiana di Serie A tra US Cremonese e AC Milan allo stadio Giovanni Zini di Cremona, nel nord Italia, il 1 marzo 2026. (Foto di Piero CRUCIATTI / AFP via Getty Images)

Le dichiarazioni di Savicevic

Savicevic non individua Massimiliano Allegri come principale artefice della mancata qualificazione in Champions League, che ha generato molto malcontento tra i tifosi. Le dichiarazioni che fanno più rumore, però, sono quelle su Leao. Infatti, per molti milanisti l'attaccante portoghese è intoccabile e dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per il club lombardo; gli ultimi anni, però, non sono stati convincenti. Per leggere tutte le dichiarazioni di Savicevic <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>
AC Milan v Udinese Calcio - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti