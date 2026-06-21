Dejan Savicevic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha toccato vari punti che ineriscono il Milan. Stagione conclusa da poco, tra l'altro non nel migliore dei modi, calciomercato e futuro della squadra. L'ex calciatore montenegrino, ha spiegato che non vendere Leao sia stato un errore da parte della dirigenza rossonera.

L'attaccante portoghese #10 dell'AC Milan Rafael Leao reagisce durante la partita di calcio italiana di Serie A tra US Cremonese e AC Milan allo stadio Giovanni Zini di Cremona, nel nord Italia, il 1 marzo 2026. (Foto di Piero CRUCIATTI / AFP via Getty Images)

Le dichiarazioni di Savicevic