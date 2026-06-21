L'ex Milan ha toccato diversi temi, parlando anche del campionato del Milan concluso non nel migliore dei modi
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Dejan Savicevic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha toccato vari punti che ineriscono il Milan. Stagione conclusa da poco, tra l'altro non nel migliore dei modi, calciomercato e futuro della squadra. L'ex calciatore montenegrino, ha spiegato che non vendere Leao sia stato un errore da parte della dirigenza rossonera.
Le dichiarazioni di SavicevicSavicevic non individua Massimiliano Allegri come principale artefice della mancata qualificazione in Champions League, che ha generato molto malcontento tra i tifosi. Le dichiarazioni che fanno più rumore, però, sono quelle su Leao. Infatti, per molti milanisti l'attaccante portoghese è intoccabile e dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per il club lombardo; gli ultimi anni, però, non sono stati convincenti. Per leggere tutte le dichiarazioni di Savicevic <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>
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