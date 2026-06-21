Bielsa in conferenza stampa sottolinea che l'hydration break non è, come il var, una novità che migliora il calcio.
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A mezzannote l'Uruguay affronterà Capo Verde in occasione della seconda partita del Gruppo H. La Celeste, reduce dal pareggio contro l'Arabia Saudita, è chiamata a vincere per provare a chiudere il discorso qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Alla vigilia della sfida, Marcelo Bielsa ha presentato il match in conferenza stampa, sottolineando alcune punti critici - secondo lui - di questo Mondiale.
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Le parole di Bielsa in conferenza stampa"Giocare quattro tempi invece che due altera la concezione culturale del calcio", ha spiegato il CT dell'Uruguay. Nel mirino quindi quello che viene definito in questa Coppa del Mondo hydration break, una pausa di pochi minuti a metà primo tempo e, poi, nel corso del secondo. "Quando è stata presa questa decisione, non si è pensato al possibile effetto su ciò che ha reso il calcio uno sport che fa innamorare", ha continuato.
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Come sta andando il Mondiale dell'UruguayL'Uruguay in questa Coppa del Mondo non ha ancora mostrato il suo miglior vestito. Contro l'Arabia Saudita non è arrivata una prestazione molto convincente. L'unico gol segnato è stato firmato da Maximiliano Araujo: per le prossime gare si attendono partite di livello da parte di Federico Valverde e Darwin Nuñez, che dovrebbero rappresentare per questa squadra leader tecnici e tattici. Soprattutto data la pesante assenza di De Arrascaeta, sfortunatamente non partito per la spedizione Mondiale a causa di un infortunio. Dopo la partita contro Capo Verde, ci sarà il confronto decisivo contro la Spagna.
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