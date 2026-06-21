A mezzannote l'Uruguay affronterà Capo Verde in occasione della seconda partita del Gruppo H. La Celeste, reduce dal pareggio contro l'Arabia Saudita, è chiamata a vincere per provare a chiudere il discorso qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Alla vigilia della sfida, Marcelo Bielsa ha presentato il match in conferenza stampa, sottolineando alcune punti critici - secondo lui - di questo Mondiale.

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LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Federico Valverde dell’Uruguay national football team durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay al Wembley Stadium il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Le parole di Bielsa in conferenza stampa

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Come sta andando il Mondiale dell'Uruguay

", ha spiegato il CT dell'Uruguay. Nel mirino quindi quello che viene definito in questa Coppa del Mondo hydration break, una pausa di pochi minuti a metà primo tempo e, poi, nel corso del secondo. "Quando è stata presa questa decisione, non si è pensato al possibile effetto su ciò che ha reso il calcio uno sport che fa innamorare", ha continuato.. Prima il calcio ne aveva una, adesso ne ha un'altra". Il CT ha spiegato che nel calcio si sono susseguite importanti novità, tra cui anche innovazioni positive e di successo, come ad esempio il"che ha migliorato il gioco e va apprezzato e valorizzato"., però, non aggiunge niente. Anzi, a detta di BielsaL'Uruguay in questanon ha ancora mostrato il suo miglior vestito. Contro l'Arabia Saudita non è arrivata una prestazione molto convincente. L'unico gol segnato è stato firmato da Maximiliano: per le prossime gare si attendono partite di livello da parte di, che dovrebbero rappresentare per questa squadra leader tecnici e tattici. Soprattutto data la pesante assenza di, sfortunatamente non partito per la spedizione Mondiale a causa di un infortunio. Dopo la partita contro Capo Verde, ci sarà il confronto decisivo contro la Spagna.

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