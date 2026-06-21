Nonostante sia tornato a disposizione Neymar, adesso il Brasile deve fare i conti con il problema fisico che ha riportato Raphinha. L'attaccante del Barcellona, infatti, negli ultimi minuti del primo tempo della gara contro l'Haiti ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio. A seguito degli esami medici svolti, il calciatore ha riportato un problema non di poco conto: una lesione muscolare alla coscia destra. Ovviamente, Raphinha non sarà a disposizione di Carlo Ancelotti per la partita contro la Scozia, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi.

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Brasile, lesione muscolare alla coscia per Raphinha

Questo Mondiale, nonostante sia iniziato soltanto la settimana scorsa, ha regalato tanti gol ed emozioni al pubblico, ma anche infortuni che possono risultare problematici per le Nazionali che stanno partecipando alla massima competizione intercontinentale. Il, per esempio, non potrà più contare sul centrocampista del, che durante la partita contro ilha riportato ladie ciò lo terrà lontano dal rettangolo verde per diversi mesi tra intervento chirurgico già effettuato, riabilitazione e riatletizzazione.

Rio De Janeiro, BRAZIL - MAY 31: Raphinha del Brasile saluta i tifosi prima dell'amichevole tra Brasile e Panama al Maracanã. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Anche il Brasile sta facendo i conti gli infortuni e sta succedendo già dalla prima gara del Mondiale. I verdeoro, infatti, non hanno avuto a disposizione Neymar contro Marocco e Haiti, ma tornerà in panchina per la sfida contro la Scozia. Chi non sarà presente contro la selezione europea, invece, è Raphinha, che contro Haiti ha lasciato il campo verso la fine del primo tempo. Nelle ultime ore, il noto giornalista Fabrizio Romano ha riportato sul proprio profilo X che l'attaccante del Barça ha una lesione muscolare alla coscia destra. Adesso il giocatore seguirà un trattamento e si capirà per quante partite non sarà a disposizione della Seleçao.

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