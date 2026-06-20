Succede tutto in un attimo a Carlo Ancelotti. Nel giorno in cui il tecnico dei verdeoro perde Raphinha, nello stesso momento recupera un pezzo molto importante, ovvero Neymar. La stella carioca era reduce da una lesione di secondo grado al polpaccio che lo aveva costretto a saltare le amichevoli pre-Mondiale e le prime due partite della competizione ma adesso il fastidio è ormai alle spalle ed il numero 10 verdeoro è pronto all'esordio, magari giovedì contro la Scozia.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Brasile, Ancelotti annuncia il ritorno di Neymar: "Sarà convocato contro la Scozia"

FIM DE JOGO NA FILADÉLFIA!



🇧🇷3-0🇭🇹



⚽️ Cunha

⚽️ Cunha

⚽️ Vini Jr



MAIS TRÊS PONTOS PARA O BRASIL! 🇧🇷🏆



A Seleção Brasileira vence o Haiti e segue firme na busca pela classificação às oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026.



Próximo desafio: Escócia, na quarta-feira (24),… pic.twitter.com/1O9j8tG5LU — brasil (@CBF_Futebol) June 20, 2026

Si avvicina il rientro di Neymar . La stella brasiliana non ha ancora avuto modo di esordire in questo Mondiale a causa di un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto ai box nelle ultime tre settimane ma adesso il momento tanto fatidico sta per arrivare. Un grande sospiro di sollievo sia per ilche per Carlo, già in ansia per le condizioni di, uscito al 40' nella sfida controper un problema muscolare.

A confermare il ritorno del numero 10 del Santos è stato lo stesso allenatore della Seleção in conferenza stampa dopo la partita contro Haiti, vinta 3-0: "Sta bene, si allenerà da solo un giorno e poi tornerà con la squadra. Disponibile per la Scozia". Resta da vedere se il CT italiano deciderà di concedergli spazio in campo o di non forzare i tempi, ma la superstar brasiliana sarà comunque a disposizione dei suoi compagni in una partita cruciale per determinare quale squadra si classificherà prima nel girone.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Neymar Jr. si alza in piedi per l'inno nazionale prima dell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Scozia che, a sua volta, è reduce dal KO contro il Marocco e quasi eliminata dal Mondiale. Tuttavia Ancelotti predice calma e soprattutto concentrazione: "La Scozia ha caratteristiche ben definite, ha creato problemi al Marocco e può farlo con noi. Ma noi dobbiamo restare calmi, tranquilli e concentrati sul gioco. La psicologa sta lavorando con noi e ci sta aiutando". La sfida è in programma giovedì 25 giugno alla mezzanotte ora italiana.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365