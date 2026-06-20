Il Brasile conquista il suo primo successo in questo Mondiale grazie a una netta vittoria per 3-0 contro Haiti. Questo risultato decreta l'eliminazione aritmetica della nazionale caraibica dalla competizione. La serata della Seleção è stata quasi perfetta, dominata e trascinata sul campo dalla doppietta di Matheus Cunha e dal sigillo definitivo messo a segno da Vinicius Junior. Tuttavia, la gioia per i tre punti è stata parzialmente rovinata dall'infortunio di Raphinha.

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L'infortunio di Raphinha in Brasile-Haiti

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L'esterno offensivo del Barcellona non è riuscito a concludere la partita ed è stato costretto a fermarsi con ampio anticipo. Giunti al quarantesimo minuto del primo tempo, il numero undici verdeoro si è accasciato sul terreno di gioco in totale autonomia, senza aver subito alcun contrasto, e ha richiamato l'attenzione dello staff medico. Al suo posto è subentrato Rayan, giovane talento classe 2006.Le immagini trasmesse hanno subito fatto ipotizzare un problema di natura muscolare. L'attaccante ha dimostrato di poter abbandonare il rettangolo di gioco camminando senza dover ricorrere all'ausilio dei soccorsi o della barella. Nonostante questo dettaglio incoraggiante, l'episodio preoccupa enormemente lo staff delaveva infatti da poco recuperato da un infortunio molto serio al bicipite femorale della coscia sinistra, una grave lesione che lo aveva già obbligato a chiudere in anticipo l'ultima stagione disputata con il club catalano.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, osserva il campo prima dell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Le parole di Ancelotti

Nel corso delle interviste rilasciate nel dopogara, il commissario tecnicoha scelto la via della prudenza, preferendo non rilasciare dichiarazioni affrettate. Interrogato sull'accaduto, l'allenatore ha commentato in modo laconico: "Come sta Raphinha? Verrà visitato domani, al momento non sappiamo cosa sia successo". Le prossime ore saranno quindi decisive e di fondamentale importanza.

Solo dopo i necessari esami strumentali sarà possibile comprendere la reale entità del problema e stabilire i tempi di recupero esatti per uno degli uomini chiave a disposizione della Seleção in questo delicato percorso iridato.

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