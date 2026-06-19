Il futuro di Iñaki Peña sarà in Grecia. Il portiere del Barcellona è infatti molto vicino a vestire la maglia del Panathinaikos. Come riporta il quotidiano Jijantes FC, il trasferimento del 27 enne ai Trifogli si dovrebbe chiudere sui 3 milioni di euro. Reduce dal prestito all'Elche, lo spagnolo aveva già dichiarato che non avrebbe preso parte al ritiro estivo e che era disposto ad ascoltare qualsiasi offerta per giocare con continuità. Alla fine, appunto, l'ha spuntata il club di Atene.

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Barcellona, Iñaki Peña approda in Grecia: lo spagnolo è vicino al Panathinaikos

🚨 INFORMA @JijantesFC



Iñaki Peña pone rumbo al Panathinaikos 🧤🔜🇬🇷



El canterano está cerrando su traspaso al club griego en una operación que no llegará a los 3M€



El movimiento se ha acelerado por el deseo del jugador de definir su rol de cara a la próxima temporada



ℹ️… pic.twitter.com/U0wW2YCkWm — Jijantes FC (@JijantesFC) June 19, 2026

Doveva essere una promessa delma la carriera di Iñaki Peña è destinata a prendere un'altra strada: quella per la Grecia. L'estremo difensore spagnolo è infatti ad un passo dal. Secondo il quotidiano Jijantes FC, la trattativa con il club di Atena si dovrebbe chiudere sui 3 milioni di euro. Come accennato, il 27 enne è reduce dal prestito all', dove ha collezionato 16 presenze stagionali.

Il classe '99 sapeva di non rientrare nei piani di Hansi Flick, motivo per cui aveva dichiarato di lasciare il club catalano, con il quale ha un contratto fino al 2029, senza neanche prendere parte al ritiro con la squadra per la preparazione al prossimo campionato. A meno di colpi di scena, dunque, Iñaki Peña tenterà la fortuna con la maglia del Panathinaikos e in caso di firma sul contratto sarà la sua seconda esperienza all'estero dopo quella con il Galatasaray nel 2021-22.

MADRID, SPAGNA - 26 OTTOBRE: Iñaki Peña del Barcellona osserva la partita di Liga tra Real Madrid CF e Barcellona allo stadio Santiago Bernabéu il 26 ottobre 2024 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La storia con il Barça non è stata memorabile per il nativo di Alicante. Cresciuto nelle giovanili dei blaugrana, il classe '99 era visto come una promessa ma fin da subito ha evidenziato gravi lacune tra i pali, tra prestazioni opache ed errori madornali. Chiamato a sostituire Marc ter Stegen nel 2023, a causa di un infortunio del portiere tedesco, Peña non si è rivelato all'altezza del compito tanto da terminare la stagione con ben 32 subìte in 17 presenze. Con il passaggio al club greco ormai ai dettagli, si chiude la sua avventura in Spagna dopo 36 partite totali e 52 reti incassate.

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