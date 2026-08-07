Tra le big, la prima a ricominciare è la Liga: riparte il 15 agosto. Il 21 tocca alla Premier League e il 22 alla Serie A.
Il video di Natale del Porto celebra l'italianità di Francesco Farioli
L'estate calcistica è fatta soprattutto di calciomercato e coppe internazionali, nelle annate in cui si svolgono. Con il Mondiale finito da tempo, infatti, gli occhi di tutti sono rivolti sul mercato. Ma c'è chi sta già per ripartire e per tornare in campo.
A espera acabou ⌛— Liga Portugal (@ligaportugal) August 7, 2026
A #LigaPortugalBetclic começa 𝗛𝗢𝗝𝗘 💥 Ansioso? pic.twitter.com/YOH8khKIFY
Con agosto il mercato si avvia, lentamente, alla sua fine. E si comincia a parlare sempre più di calcio giocato e non solo delle tante amichevoli fra squadre di vari campionati. Stasera, infatti, ripartono tre importanti campionati europei, in anticipo su tutti gli altri. Si tratta del campionato olandese, di quello del Portogallo e di quello del Belgio.
Si riparte in Portogallo, Olanda e BelgioAlle 21:15 appuntamento allo stadio Antonio Coimbra da Mota dove si affrontano Estoril e Famalicão. Si riapre, quindi, la Liga Portugal Betclic con Benfica e Sporting decise a soffiare il titolo al Porto dell'italiano Farioli, che ha vinto lo scorso campionato, e che debutta domenica. Ricomincia anche l'Eredivisie, la massima serie olandese. Qui, la squadra da battere è il PSV che ha dominato interamente la scorsa stagione: riusciranno Ajax, Feyenoord e AZ a risollevarsi e a contendere il titolo alla rivale? La prima partita, comunque, si gioca stasera e sarà Cambuur-Excelsior. In Belgio, invece, aprono le danze, alle ore 20:45 Club Brugge e Kortrijk. Nella stagione passata la Pro League è stata vinta proprio dal Club Brugge con l'Union Saint-Gilloise che ha chiuso seconda e le più note Anderlecht e Gent ferme alla quarta e quinta posizione.
E i grandi campionati del Vecchio Continente? Quando si parte? La prima è la Liga Spagnola: si scende in campo a Ferragosto. La segue, una settimana dopo, la Premier League: si torna a giocare il 21 agosto. E il giorno dopo, il 22, torna in scena anche la massima serie italiana. Il 21 agosto ripartono anche la Ligue 1 in Francia e la Serie B. Infine, il 28 agosto rivedremo anche la Bundesliga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA