L'estate calcistica è fatta soprattutto di calciomercato e coppe internazionali, nelle annate in cui si svolgono. Con il Mondiale finito da tempo, infatti, gli occhi di tutti sono rivolti sul mercato. Ma c'è chi sta già per ripartire e per tornare in campo.

A espera acabou ⌛



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Con agosto il mercato si avvia, lentamente, alla sua fine. E si comincia a parlare sempre più di calcio giocato e non solo delle tante amichevoli fra squadre di vari campionati. Stasera, infatti, ripartono tre importanti campionati europei, in anticipo su tutti gli altri. Si tratta del campionato olandese, di quello del Portogallo e di quello del Belgio.

Si riparte in Portogallo, Olanda e Belgio

Alle 21:15 appuntamento allo stadio Antonio Coimbra da Mota dove si affrontano. Si riapre, quindi, lacondecise a soffiare il titolo aldell'italiano Farioli , che ha vinto lo scorso campionato, e che debutta domenica. Ricomincia anche l', la massima serie olandese. Qui, la squadra da battere è ilche ha dominato interamente la scorsa stagione: riusciranno Ajax a risollevarsi e a contendere il titolo alla rivale? La prima partita, comunque, si gioca stasera e sarà. In Belgio, invece, aprono le danze, alle ore 20:45e Kortrijk. Nella stagione passata la Pro League è stata vinta proprio dal Club Brugge con l'che ha chiuso seconda e le più noteferme alla quarta e quinta posizione.

LISBONA, PORTOGALLO - 23 FEBBRAIO: Jan Vertonghen e Gilberto dell'SL Benfica reagiscono durante la partita della UEFA Champions League Round of Sixteen Leg One tra SL Benfica e AFC Ajax all'Estadio da Luz il 23 febbraio 2022 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

E i grandi campionati del Vecchio Continente? Quando si parte? La prima è la Liga Spagnola: si scende in campo a Ferragosto. La segue, una settimana dopo, la Premier League: si torna a giocare il 21 agosto. E il giorno dopo, il 22, torna in scena anche la massima serie italiana. Il 21 agosto ripartono anche la Ligue 1 in Francia e la Serie B. Infine, il 28 agosto rivedremo anche la Bundesliga.