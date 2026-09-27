Modrić apre il 2-1 contro la Repubblica Ceca e raggiunge quota 30 gol con la Croazia e Bilić celebra il suo capitano
La stella di Luka Modrić continua a brillare anche a 41 anni. Il centrocampista del Milan è stato ancora una volta protagonista con la Croazia, sbloccando la sfida contro la Repubblica Ceca nella prima giornata di Nations League. Il suo gol a inizio ripresa ha indirizzato una partita poi vinta 2-1 dalla squadra di Slaven Bilić, tornato sulla panchina della Nazionale croata.
Il gol porta Modrić a quota 30 reti in 203 presenze con la Croazia. Numeri che raccontano una carriera internazionale iniziata vent’anni fa e che continua ancora oggi con un ruolo centrale nella squadra.
Modrić sblocca la sfida contro la Repubblica CecaDopo un primo tempo chiuso senza reti, alla Croazia sono bastati due minuti della ripresa per trovare il vantaggio. Modrić ha ricevuto il pallone al limite dell’area, ha superato il diretto avversario con una finta e ha concluso con il destro a fil di palo, firmando lo 0-1.
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Bilić celebra Modrić: “Possiamo solo essere orgogliosi”A fine partita anche Bilić si è soffermato sulla prestazione del suo capitano. Interpellato sul gol e sulla prova del numero 10, il ct croato ha sottolineato il privilegio di poterlo vedere ancora giocare a questi livelli: “Possiamo solo essere orgogliosi di vivere nella sua epoca e di avere il privilegio di vederlo giocare così a 41 anni: è stupefacente. Sapete cosa dico? Non ci sono parole”. Ha detto ai microfoni di Skysport.
Vent’anni dopo il debutto in Nazionale, Modrić continua a lasciare il segno. E il secondo mandato di Bilić sulla panchina croata è cominciato proprio con un suo gol.
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