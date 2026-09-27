Modrić apre il 2-1 contro la Repubblica Ceca e raggiunge quota 30 gol con la Croazia e Bilić celebra il suo capitano

Jennifer Saviotti

La stella di Luka Modrić continua a brillare anche a 41 anni. Il centrocampista del Milan è stato ancora una volta protagonista con la Croazia, sbloccando la sfida contro la Repubblica Ceca nella prima giornata di Nations League. Il suo gol a inizio ripresa ha indirizzato una partita poi vinta 2-1 dalla squadra di Slaven Bilić, tornato sulla panchina della Nazionale croata.

Il gol porta Modrić a quota 30 reti in 203 presenze con la Croazia. Numeri che raccontano una carriera internazionale iniziata vent’anni fa e che continua ancora oggi con un ruolo centrale nella squadra.

Modrić sblocca la sfida contro la Repubblica Ceca

Dopo un primo tempo chiuso senza reti, alla Croazia sono bastati due minuti della ripresa per trovare il vantaggio. Modrić ha ricevuto il pallone al limite dell’area, ha superato il diretto avversario con una finta e ha concluso con il destro a fil di palo, firmando lo 0-1.
Modrić
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La Repubblica Ceca ha risposto poco dopo con Adam Karabec, ma al 77’ Marco Pašalić ha riportato avanti gli ospiti con un colpo di testa sul cross di Ivan Perišić. Il 2-1 ha consegnato alla Croazia i primi tre punti della nuova Nations League e a Bilić una vittoria nella prima partita del suo secondo mandato da commissario tecnico. Per Modrić, invece, è arrivato il gol numero 30 con la Nazionale, alla presenza numero 203. Un altro dato che si aggiunge a una serata già significativa per il capitano croato.

Bilić celebra Modrić: “Possiamo solo essere orgogliosi”

A fine partita anche Bilić si è soffermato sulla prestazione del suo capitano. Interpellato sul gol e sulla prova del numero 10, il ct croato ha sottolineato il privilegio di poterlo vedere ancora giocare a questi livelli: “Possiamo solo essere orgogliosi di vivere nella sua epoca e di avere il privilegio di vederlo giocare così a 41 anni: è stupefacente. Sapete cosa dico? Non ci sono parole”. Ha detto ai microfoni di Skysport.

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MILANO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Luka Modric del Milan controlla la palla durante la partita di Serie A tra AC Milan e US Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza il 20 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Vent’anni dopo il debutto in Nazionale, Modrić continua a lasciare il segno. E il secondo mandato di Bilić sulla panchina croata è cominciato proprio con un suo gol.

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