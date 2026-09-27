A 16 anni e 363 giorni Cavan Sullivan esordisce con gli Stati Uniti: dal Philadelphia Union alla Nazionale maggiore
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Cavan Sullivan ha appena 16 anni, ma il suo nome accompagna da tempo il calcio statunitense. Contro il Perù è arrivato un altro passaggio della sua crescita: Mauricio Pochettino lo ha schierato dal primo minuto nell’amichevole vinta 4-1 dagli Stati Uniti, consegnandogli il debutto con la Nazionale maggiore a 16 anni e 363 giorni. Sullivan è diventato così il quarto più giovane esordiente della storia moderna della selezione americana.
Non una semplice comparsa nel finale, quindi, ma una maglia da titolare a due giorni dal diciassettesimo compleanno. Un’altra accelerazione per un centrocampista che a Philadelphia ha già costruito una carriera scandita da primati d’età e che ora ha compiuto il primo passo nel gruppo della Nazionale maggiore.
Sullivan, esordio da titolare con gli Stati UnitiPochettino ha inserito Sullivan nell’undici iniziale contro il Perù insieme ad altri debuttanti, in una formazione particolarmente giovane. Il classe 2009 ha trovato subito spazio nel reparto offensivo e nei primi minuti ha avuto anche la possibilità di rendersi pericoloso nell’area avversaria. La sua partita è terminata al 62’, quando è stato sostituito da Zavier Gozo. Gli Stati Uniti hanno poi chiuso la sfida sul 4-1 con le reti di Justin Ellis, Malik Tillman, Julian Hall e Sebastian Berhalter. In totale sono stati undici i giocatori al debutto con la Nazionale maggiore nella serata contro il Perù.
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Chi è Cavan Sullivan, il talento cresciuto a PhiladelphiaNato a Philadelphia il 28 settembre 2009, Sullivan è cresciuto nel settore giovanile del Philadelphia Union, club nella cui Academy è entrato a dieci anni. Il 9 maggio 2024 ha firmato il suo primo contratto professionistico fino al 2028, diventando il più giovane calciatore inserito nella prima squadra nella storia del club. L’accordo venne presentato dal Philadelphia Union come il più ricco mai sottoscritto in MLS da un giocatore Homegrown.
Pochi mesi dopo è arrivato il record che lo ha fatto conoscere anche fuori dagli Stati Uniti. Il 17 luglio 2024, entrando all’85’ contro il New England Revolution, Sullivan ha debuttato in MLS a 14 anni. Ha così superato Freddy Adu, che nel 2004 aveva esordito a 14 anni e 306 giorni, diventando il più giovane giocatore a scendere in campo nella storia della lega.Il suo percorso, però, era cominciato a farsi notare ancora prima. A 13 anni era stato inserito nel miglior undici della Generation Adidas Cup 2023 con l’Under 15 del Philadelphia Union. Nello stesso anno ha contribuito alla vittoria degli Stati Uniti nel campionato Concacaf Under 15: quattro gol e Golden Ball come miglior giocatore del torneo.
Nel 2026 sono arrivati anche i primi traguardi con continuità in prima squadra. A febbraio ha segnato una doppietta contro il Defence Force in Concacaf Champions Cup, diventando il più giovane statunitense a trovare il gol nella competizione. A maggio ha poi realizzato la sua prima rete in MLS contro Orlando City.
Il debutto con gli Stati Uniti aggiunge così un altro livello alla sua storia. A 14 anni Sullivan aveva già riscritto un record della MLS; a 16 Pochettino gli ha affidato una maglia da titolare con la Nazionale maggiore. Il punto, adesso, non è più soltanto quanto presto abbia iniziato: è capire fin dove possa arrivare una crescita che continua a procedere molto più velocemente della sua età.
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