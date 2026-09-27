Cavan Sullivan ha appena 16 anni, ma il suo nome accompagna da tempo il calcio statunitense. Contro il Perù è arrivato un altro passaggio della sua crescita: Mauricio Pochettino lo ha schierato dal primo minuto nell’amichevole vinta 4-1 dagli Stati Uniti, consegnandogli il debutto con la Nazionale maggiore a 16 anni e 363 giorni. Sullivan è diventato così il quarto più giovane esordiente della storia moderna della selezione americana.

Non una semplice comparsa nel finale, quindi, ma una maglia da titolare a due giorni dal diciassettesimo compleanno. Un’altra accelerazione per un centrocampista che a Philadelphia ha già costruito una carriera scandita da primati d’età e che ora ha compiuto il primo passo nel gruppo della Nazionale maggiore.

Sullivan, esordio da titolare con gli Stati Uniti

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Chi è Cavan Sullivan, il talento cresciuto a Philadelphia

ha inseritonell’undici iniziale contro il Perù insieme ad altri debuttanti, in una formazione particolarmente giovane. Il classe 2009 ha trovato subito spazio nel reparto offensivo e nei primi minuti ha avuto anche la possibilità di rendersi pericoloso nell’area avversaria. La sua partita è terminata al 62’, quando è stato sostituito da. Glihanno poi chiuso la sfida sul 4-1 con le reti di. In totale sono stati undici i giocatori al debutto con lanella serata contro ilPerresta soprattutto una prima volta arrivata prima ancora di compiere 17 anni. Il dato va però distinto dal record assoluto: il centrocampista delè il quarto più giovane statunitense a esordire con lanell’era moderna, non il più giovane di sempre.Nato ail 28 settembre 2009,è cresciuto nel settore giovanile del, club nella cuiè entrato a dieci anni. Il 9 maggio 2024 ha firmato il suo primo contratto professionistico fino al 2028, diventando il più giovane calciatore inserito nella prima squadra nella storia del club. L’accordo venne presentato dalcome il più ricco mai sottoscritto inda un giocatore

Pochi mesi dopo è arrivato il record che lo ha fatto conoscere anche fuori dagli Stati Uniti. Il 17 luglio 2024, entrando all’85’ contro il New England Revolution, Sullivan ha debuttato in MLS a 14 anni. Ha così superato Freddy Adu, che nel 2004 aveva esordito a 14 anni e 306 giorni, diventando il più giovane giocatore a scendere in campo nella storia della lega.

Il suo percorso, però, era cominciato a farsi notare ancora prima. A 13 anni era stato inserito nel miglior undici della2023 con l’Under 15 del. Nello stesso anno ha contribuito alla vittoria deglinel campionato15: quattro gol ecome miglior giocatore del torneo.

Nel 2026 sono arrivati anche i primi traguardi con continuità in prima squadra. A febbraio ha segnato una doppietta contro il Defence Force in Concacaf Champions Cup, diventando il più giovane statunitense a trovare il gol nella competizione. A maggio ha poi realizzato la sua prima rete in MLS contro Orlando City.

MIKULOV, REPUBBLICA CECA - 4 SETTEMBRE: Fritz Fleck (L) e Boris Lum della Germania U18 in azione contro Cavan Sullivan degli U18 USA durante la partita amichevole internazionale U18 Juniors tra USA e Germania allo stadio Mikulov il 4 settembre 2024 a Mikulov, Repubblica Ceca. (Foto di Christian Hofer/Getty Images per DFB)

Il debutto con gli Stati Uniti aggiunge così un altro livello alla sua storia. A 14 anni Sullivan aveva già riscritto un record della MLS; a 16 Pochettino gli ha affidato una maglia da titolare con la Nazionale maggiore. Il punto, adesso, non è più soltanto quanto presto abbia iniziato: è capire fin dove possa arrivare una crescita che continua a procedere molto più velocemente della sua età.