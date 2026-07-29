Dopo un mondiale positivo alla guida degli Stati Uniti per Mauricio Pochettino si discute il rinnovo. La federazione americana vuole blindarlo e in tutto il paese è cresciuta la passione per il calcio, nonché per il proprio commissario tecnico. Il precedente contratto vedeva il suo scadere alla fine del mondiale casalingo, ma in queste ore circola voce di un possibile rinnovo fino al mondiale 2030.

Nella kermesse giocatasi in casa, il mister "Poch", come lo abbreviano gli statunitensi, ha portato la propria nazionale sino agli ottavi di finale, persi poi con il Belgio. Il tecnico argentino ha saputo sorprendere e ha espresso bel gioco ed entusiasmato i tifosi americani non proprio grandi fans del calcio.

Mauricio Pochettino, ex tecnico del Chelsea (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Stati Uniti, passi in avanti per il rinnovo di Pochettino

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Stando a quanto riportato da Sky Sport UK, la proposta della federazione americana è di prolungare la permanenza da ct fino al Mondiale 2030. Una motivazione in più potrebbe essere data dalla mancata voglia di Pochettino di ritornare su una panchina di club. Non è da dimenticare, infatti, comePassi da gigante sono stati fatti in America per quanto riguarda il calcio: a parte i mondiali 2026 che li hanno posti al centro dell'attenzione, nel 2028 ci sarà la Coppa America e qualche mese prima ad Atlanta si terranno i Giochi Olimpici. A tutte queste manifestazioni si aggiunge anche il lavoro della federazione che tramite ilIl rinnovo di Pochettinoma andrebbe ad ampliare i sui compiti:i ed in più si occuperebbe della. Un lavoro a tutto campo per un allenatore di grande esperienza.