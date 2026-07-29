Ormai ufficiale il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico dell'Italia. Tante competizioni importanti aspettano l'allenatore della Nazionale azzurra, con il debutto fissato per il 25 settembre.

A distanza di tre anni dall'addio, Mancini ritrova l'Italia. È dai tempi del secondo mandato di Marcello Lippi (2008-10) che la panchina azzurra non riabbracciava un commissario tecnico che in passato aveva già occupato questa mansione. Insieme al mister campione del mondo 2006, il tecnico jesino è stato uno dei cinque allenatori ad aver vinto un trofeo internazionale. I precedenti furono Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Bearzot e lo stesso Lippi.

Nonostante un epilogo non entusiasmante, nei suoi anni alla guida della Nazionale italiana, Mancini ha ottenuto buoni risultati: si ricorda spesso il record di ben 33 partite senza sconfitta e della cavalcata trionfale ad Euro 2020 (giocatosi nel 2021 per via della pandemia del Covid).

LONDRA, INGHILTERRA - 11 LUGLIO: Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, festeggia con il Trofeo Henri Delaunay dopo la vittoria della sua squadra nella finale del Campionato Europeo UEFA 2020 tra Italia e Inghilterra allo stadio di Wembley l'11 luglio 2021 a Londra, Inghilterra. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Le date e le partite che aspettano il ct

Tra le date principali per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia troviamo quella, data importante che riguarda. Competizione che vedrà il ct e la nazionale impegnati contro squadre di grosso calibro, a partire dalla sfida contro il. A seguire iltoccherà alla trasferta a Bursa, in, per affrontare i padroni di casa. La successiva destinazione anell'incontro più difficile del girone di Nations,. Chiusura della competizione: nel mezzo due partite casalinghe, il 5 ottobre a Bologna contro la Turchia e il 12 novembre al Meazza contro la Francia.

Dall'andamento in questa competizione deriverà molto anche il cammino verso Euro 2028. Difatti qualora la nazionale dovesse superare la fase a gironi potrebbe ritrovarsi con un girone più abbordabile; viceversa in caso di retrocessione nella Nations League 2 , si complicherebbe la strada verso il prossimo europeo, soprattutto in caso di spareggi. L'augurio dei tifosi italiani è quello di vivere competizioni da protagonisti e non da semplici partecipanti come successo negli ultimi anni.