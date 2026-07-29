Il ritorno di Roberto Mancini attraverso le date: le tappe del nuovo ct azzurro, tra Nations League e qualificazioni ad euro 2028
Lo fischiano ma vince: l'esordio di Roberto Mancini in coppa d'Asia...
Ormai ufficiale il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico dell'Italia. Tante competizioni importanti aspettano l'allenatore della Nazionale azzurra, con il debutto fissato per il 25 settembre.
A distanza di tre anni dall'addio, Mancini ritrova l'Italia. È dai tempi del secondo mandato di Marcello Lippi (2008-10) che la panchina azzurra non riabbracciava un commissario tecnico che in passato aveva già occupato questa mansione. Insieme al mister campione del mondo 2006, il tecnico jesino è stato uno dei cinque allenatori ad aver vinto un trofeo internazionale. I precedenti furono Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Bearzot e lo stesso Lippi.
Nonostante un epilogo non entusiasmante, nei suoi anni alla guida della Nazionale italiana, Mancini ha ottenuto buoni risultati: si ricorda spesso il record di ben 33 partite senza sconfitta e della cavalcata trionfale ad Euro 2020 (giocatosi nel 2021 per via della pandemia del Covid).
Le date e le partite che aspettano il ctTra le date principali per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia troviamo quella del 25 settembre, data importante che riguarda l'inizio della Nations League. Competizione che vedrà il ct e la nazionale impegnati contro squadre di grosso calibro, a partire dalla sfida contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. A seguire il 28 settembre toccherà alla trasferta a Bursa, in Turchia, per affrontare i padroni di casa. La successiva destinazione a Parigi, il 2 ottobre, nell'incontro più difficile del girone di Nations, contro la Francia. Chiusura della competizione in Belgio il 15 novembre: nel mezzo due partite casalinghe, il 5 ottobre a Bologna contro la Turchia e il 12 novembre al Meazza contro la Francia.
Dall'andamento in questa competizione deriverà molto anche il cammino verso Euro 2028. Difatti qualora la nazionale dovesse superare la fase a gironi potrebbe ritrovarsi con un girone più abbordabile; viceversa in caso di retrocessione nella Nations League 2 , si complicherebbe la strada verso il prossimo europeo, soprattutto in caso di spareggi. L'augurio dei tifosi italiani è quello di vivere competizioni da protagonisti e non da semplici partecipanti come successo negli ultimi anni.
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