È già cominciata la seconda giornata della nuova edizione della Nations League e domenica sera sono pronti a scendere in campo Norvegia e Portogallo. La gara, valida per il Gruppo H, è in programma alle ore 20:45 del 27 settembre allo stadio Ullevaal di Oslo. Per Haaland e Cristiano Ronaldo potrebbe essere l'occasione per entrare finalmente nella classifica marcatori della sfida, da cui mancano ancora. Facciamo quindi un passo indietro e ripercorriamo quelli che sono i capocannonieri della sfida tra Norvegia e Portogallo.

Norvegia-Portogallo, la top 5 dei marcatori della partita

Il primo posto è occupato da un'icona del calcio portoghese: Eusébio da Silva Ferreira. Il terzo marcatore all-time della Nazionale ha infatti realizzato 5 reti contro la Norvegia, quasi un terzo delle 18 totali. Il dato curioso è che si raccolgono in solo due partite. L'attaccante nato a Maputo ha segnato una tripletta nell'amichevole vinta 4-0 del giugno 1966 e una doppietta nella gara di qualificazione a Euro 1968 vinta 1-2 in trasferta. Questi gol sono arrivati in 3 partite giocate contro la Nazione scandinava.

15 JULY 1966: EUSEBIO DEL PORTOGALLO IN AZIONE CONTRO L'UNGHERIA DURANTE LA COPPA DEL MONDO IN INGHILTERRA. (Crediti: Allsport Hulton/Archive)

Nené

Al secondo posto c'è il centravanti che prese il posto di Eusébio dopo la fine della sua carriera: Tamagnini Manuel Gomes Baptista, in arte Nené. Dei 22 gol totali segnati col Portogallo, 2 li ha riservati alla Norvegia. In modo simile al capocannoniere della sfida, anche lui li ha raccolti in una partita. Nella vittoria per 3-1 durante le qualificazioni a Euro 1980 fu autore di una doppietta e avendo affrontato la squadra avversaria due volte mantiene allo stesso modo una media gol a partita positiva.

Pauleta

Al terzo posto si trova il secondo miglior marcatore della storia del Portogallo, ovvero Pauleta. Autore di 1 solo gol, questo arrivò nell'amichevole del 10 settembre 2003 vinta 0-1 proprio grazie al centravanti ricordato soprattutto per le stagioni al Bordeaux e al Paris Saint-Germain. La rete fu propiziata da un assist di Rui Costa.

Hélder Postiga

Ancora un portoghese segue al quarto posto, il settimo marcatore all-time della propria Nazionale: Hélder Postiga. Durante la gara casalinga del giugno 2011 valida per le qualificazioni a Euro 2012, fu proprio il suo unico gol segnato in carriera alla Norvegia a regalare tre punti fondamentali al Portogallo. Grazie anche a questi infatti, mancando il primo posto, poté qualificarsi ai playoff dopo aver finito a pari punti proprio con la Nazionale scandinava.

BARI, ITALY - MAY 01: Erik Huseklepp del Bari esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AS Bari e AS Roma allo Stadio San Nicola l'1 maggio 2011 a Bari, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Erik Huseklepp

L'unico norvegese in lista è l'autore della rete che fino a oggi ha permesso alla sua squadra di ottenere l'unica vittoria sul Portogallo: Erik Huseklepp. L'ala sinistra decise la partita d'andata delle qualificazioni a Euro 2012 con il suo gol segnato al 21esimo su assist di John Carew. Passato nel 2011 al Bari, in Nazionale ha realizzato 7 reti, 2 delle quali in partite ufficiali. L'altra la segnò nell'agosto del 2009 contro la Scozia nella partita valida per le qualificazioni mondiali.