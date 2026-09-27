I Beckenbauer continuano ad essere protagonisti nel mondo del pallone. La prematura scomparsa di Stephan nel 2015 e quella del leggendario Kaiser Franz nel 2024 non hanno depennato lo storico cognome dal calcio. A raccoglierne l'ingombrante eredità è stato il nipote ventiseienne Luca che sta coltivando, come i suoi predecessori, la professione dell'allenatore.

Luca Beckenbauer, oneri e onori per il nipote del Kaiser

Nel campionato di Bundesliga degli Under 13 si sono affrontati ile il. Teatro della sfida disputata sabato mattina è stato il quartiere di Giesing a Monaco di Baviera. Il TSV 1860 Monaco è club che milita in quarta divisione e su uno dei suoi campi d'allenamento è andata in scena la stracittadina tra pari età. I media presenti hanno colto la presenza di un volto ancora sconosciuto ai più,e dinasta dei Beckenbauer.

KITZBUEHEL, AUSTRIA - 11 NOVEMBRE: Franz Beckenbauer partecipa ai Laureus Media Award 2013 al Grand Tirolia Golf & Ski Resort l'11 novembre 2013 a Kitzbuehel, Austria. (Foto di Luca Teuchmann/Getty Images)

Con un berretto sulla testa e le iniziali "BL" sulla sua giacca d'allenamento, il nipote del leggendario difensore del Bayern Monaco ha intrapreso ufficialmente la sua avventura da assistente allenatore dell'Under 13 dei campioni di Germania. In base a quanto raccolto dal training camp, il classe 2000 tedesco somiglierebbe per tempra e rapporto instaurato con i suoi ragazzi al nonno. Franz riuscì da allenatore nel 1990 a consegnare la Coppa del Mondo alla sua Germania, soltanto 16 anni dopo dal trionfo nelle vesti di calciatore. Luca, dunque, ha una grossa eredità da gestire, ma la calma e la cordialità sembrano essere quelle giuste.

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Fino all'estate del 2025, il nipote e figlio d'arte ha giocato come. Dopo aver svolto le giovanili tra Bayern Monaco, Shalke e Hannover, ha militato per l', prima di restare formalmente svincolato. Non urla ai suoi giocatori e dispensa loro i consigli migliori. Nel derby di Monaco ha già potuto dimostrare la sua tempra, dominando 6-1 gli avversari. Il Bayern di Beckenbauer è secondo in classifica appaiato al Nurnberg capolista.