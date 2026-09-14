È in arrivo in Germania una delle tradizioni più forti e tipiche, ovvero l'Oktoberfest. In occasione dell'inizio del tipico evento bavarese, il Bayern Monaco e lo sponsor tecnico Adidas lanciano una nuova maglia chiamata Wiesn 2026. L'annuncio arriva direttamente sul sito del club tramite la nota: "It's Wiesn season!". Il design della quarta maglia sfoggia un coloratissimo motivo floreale su una divisa scura, offrendo una rivisitazione moderna dei modelli tradizionali della festa bavarese. I colori audaci dei fiori rappresentano le molteplici sfaccettature della festa, catturando in un'unica maglia tutta l'atmosfera vibrante di Monaco di Baviera.

I dettagli unici della divisa

Il nuovo kit delpresenta dei dettagli unici e particolari pensati apposta per. La maglia sfoggia un nuovo stemma del club chiamato "FC Bayern Wiesn", appositamente disegnato per quest'occasione particolare. La divisa mostra il classico logo del trifoglio die riporta il logo ufficialesul retro del collo, sottolineando il legame profondo tra la squadra e la sua città. L'intero concept del kit celebra la gioia di vivere e il senso di comunità.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 10 SETTEMBRE: Harry Kane del Bayern Monaco festeggia il secondo gol della sua squadra con i compagni Jonathan Tah e Dayot Upamecano durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Bayern Monaco e FK Bodø/Glimt, disputata alla Football Arena di Monaco il 10 settembre 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il debutto in campo e la vendita

Wiesn season is officially in full bloom ♥️ pic.twitter.com/F6GwEnamzR — FC Bayern München (@FCBayern) September 14, 2026

Ilindosserà la nuova divisa Wiesn per la prima volta in occasione della prossima partita casalinga contro, in programma il 18 settembre. Oltre al kit sportivo, il club lancia anche un'esclusiva collezione diordinario, così da permettere aidi avere uncompleto. I tifosi possono già acquistare i nuovi kit nello store online e in tutti i negozi fisici del. L'entusiasmo della piazza cresce a dismisura in vista del fischio d'inizio. Questa maglia speciale non rappresenta solo un semplice capo, ma incarna l'anima festosa di un'intera. I giocatori bavaresi non vedono l'ora di scendere in campo e regalare una vittoria memorabile per inaugurarenel migliore dei modi.