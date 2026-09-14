La squadra farà esordire la speciale divisa Adidas il 18 settembre contro l'Union Berlino
Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all'Allianz Arena
È in arrivo in Germania una delle tradizioni più forti e tipiche, ovvero l'Oktoberfest. In occasione dell'inizio del tipico evento bavarese, il Bayern Monaco e lo sponsor tecnico Adidas lanciano una nuova maglia chiamata Wiesn 2026. L'annuncio arriva direttamente sul sito del club tramite la nota: "It's Wiesn season!". Il design della quarta maglia sfoggia un coloratissimo motivo floreale su una divisa scura, offrendo una rivisitazione moderna dei modelli tradizionali della festa bavarese. I colori audaci dei fiori rappresentano le molteplici sfaccettature della festa, catturando in un'unica maglia tutta l'atmosfera vibrante di Monaco di Baviera.
I dettagli unici della divisaIl nuovo kit del Bayern Monaco presenta dei dettagli unici e particolari pensati apposta per l'Oktoberfest. La maglia sfoggia un nuovo stemma del club chiamato "FC Bayern Wiesn", appositamente disegnato per quest'occasione particolare. La divisa mostra il classico logo del trifoglio di Adidas Originals e riporta il logo ufficiale dell'Oktoberfest sul retro del collo, sottolineando il legame profondo tra la squadra e la sua città. L'intero concept del kit celebra la gioia di vivere e il senso di comunità.
Il debutto in campo e la venditaIl Bayern Monaco indosserà la nuova divisa Wiesn per la prima volta in occasione della prossima partita casalinga contro l'Union Berlino, in programma il 18 settembre. Oltre al kit sportivo, il club lancia anche un'esclusiva collezione di abbigliamento ordinario, così da permettere ai tifosi di avere un set completo. I tifosi possono già acquistare i nuovi kit nello store online e in tutti i negozi fisici del Bayern Monaco. L'entusiasmo della piazza cresce a dismisura in vista del fischio d'inizio. Questa maglia speciale non rappresenta solo un semplice capo sportivo, ma incarna l'anima festosa di un'intera regione. I giocatori bavaresi non vedono l'ora di scendere in campo e regalare una vittoria memorabile per inaugurare l'Oktoberfest nel migliore dei modi.
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