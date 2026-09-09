Dopo il palo per il nazionale francese, la dirigenza ha spinto per avere l'ex esterno del Liverpool: una scelta che ha dato i suoi frutti
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Il Bayern Monaco si avvicina sempre di più all'esordio europeo stagionale contro i pericolosi norvegesi del Bodø/Glimt. Alle 21 di domani infatti ripartirà la corsa dei bavaresi alla coppa dalle grandi orecchie, mancata l'anno scorso per via di uno scontro titanico contro gli imbattibili del Paris Saint-Germain. L'eliminazione era arrivata al termine di un doppio confronto ricco di reti e esteticamente appagante per il livello di calcio espresso.
Perciò, il Bayern Monaco ha deciso di intervenire sul mercato in estate, sopperendo alle assenze di Nico Jackson, Leon Goretzka e Raphael Guerreiro. La dirigenza dei biancorossi si è mossa presto in estate, in modo tale da poter consegnare a Kompany una squadra il più pronta possibile, vacanze Mondiali permettendo. A Monaco di Baviera sono arrivati Nathaniel Brown, Ismael Saibari e Bara Sapoko Ndiaye. Una situazione più facile rispetto alla stagione passata, dove Eberl ha dovuto fare i conti con l'acquisto di una nuova ala offensiva.
Il DS Eberl parla di Barcola e Luis Diaz
Nell'estate 2025, il Bayern Monaco aveva bisogno di investire su un esterno offensivo forte che potesse formare assieme ad Olise un duo di altissimo livello. In un'intervista al quotidiano tedesco BILD, il DS bavarese Max Eberl ha rivelato tutti i retroscena dell'operazione di mercato che ha portato il colombiano Luis Diaz, grande protagonista della doppia sfida con il PSG, a vestire la maglia del Bayern Monaco: "Inizialmente noi eravamo molto interessati a Bradley Barcola. Per me non era una novità, lo seguo fin dai tempi in cui lavoravo con il Lipsia".
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