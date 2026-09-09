Uno dei volti più importanti della stagione calcistica 2025/2026 è quello di Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna. Con la selezione europea, infatti, ha vinto l'Europeo mentre nel mese di luglio di quest'anno ha vinto il Mondiale. La sua Nazionale, grazie alla rete di Ferran Torres nei tempi supplementari, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo battendo l'Argentina, che deteneva il torneo. Di recente, nel corso di un programma televisivo l'allenatore della selezione spagnola ha parlato nuovamente di quella gara e di cos'è successo dopo.

De La Fuente: "La rissa dopo la partita è stata inammissibile"

De La Fuente allena la Roja dale nel corso degli anni ha ottenuto diversi successi. Prima dei già menzionati Europei e Mondiali, la sua Spagna ha vinto latre anni fa battendo lanell'atto conclusivo della competizione continentale. Quest'estate, la Nazionale Spagnola ha conquistato per lanella sua storia il titolo di Campione del Mondo a sedici anni di distanza dalla prima nell'edizione del Mondiale innel. Nella giornata di ieri, il ct delle Furie Rosse è stato ospite del programma El Hormiguero, che viene trasmesso su Antena 3. Il 65enne, oltre ha parlare della finale, ha presentato anche il suointitolato La vita si allena ogni giorno.

Madrid, Spagna - 20 luglio 2026: Luis de la Fuente, allenatore della Spagna, festeggia sul palco durante la parata per la vittoria del Mondiale 2026. La finale del Mondiale è stata disputata al New York New Jersey Stadium tra Spagna ed Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Durante il programma, De La Fuente ha rivelato anche cosa gli ha detto Donald Trump nel momento in cui gli ha consegnato la coppa. Le parole del ct: "Mi ha detto che meritavo il Pallone d'Oro ed anche altre cose, ma devo ancora perfezionare il mio inglese. Per sicurezza, mi sono limitato a ringraziarlo". In riferimento al Tycoon e la sua influenza sul Mondiale quando è stata revocata la squalifica di Balogun, lo spagnolo ha dichiarato: "Il calcio deve prendere le proprie decisioni senza parole alle parole di persone esterne. La FIFA non dev'essere influenzata da nessuno". Infine, l'allenatore ha parlato della rissa avvenuta dopo la gara: "Una cosa inammissibile ed inaccettabile".