L'ultimo Pallone d'Oro del Mondiale 2026 ha suscitato ampie critiche per le sue affermazioni rivolte al Valencia: un caso che sembra essere già volto al termine
Real Betis, le lacrime di Pablo Garcia per la cessione al Racing Santander
Mentre il Barcellona si appresta a giocare il suo primo match di Champions League contro il Feyenoord, le polemiche attorno al club si affievoliscono. I Blaugrana hanno iniziato forte la stagione 2026-2027, con 4 vittorie su 4 partite. Inoltre, i ragazzi di Hansi Flick non si sono contenuti quando si è trattato di dover buttare dentro il pallone: 17 reti in 4 match sono un biglietto da visita niente male per il campionato spagnolo e il campo europeo. Attualmente, i Culé si trovano già primi in solitaria per via della sconfitta del Real Madrid contro il Real Betis. I catalani invece hanno trionfato per 5-0 sul Valencia, una big decaduta del calcio spagnolo per via della pessima gestione del proprietario Peter Lim, che ormai tiene in ostaggio il club da parecchio tempo. All'umiliante manita subita al Mestalla, si è aggiunto un video di Rodri, in cui critica apertamente la mancanza di qualità degli avversari.
Rodri chiede scusa al club valenciano
Il centrocampista spagnolo, dopo aver vinto il premio di miglior giocatore del Mondiale 2026, ha deciso di cambiare aria, chiedendo il trasferimento verso la calda Spagna. Il City lo ha accontentato e Rodri ha raggiunto molti suoi compagni della nazionale al Barcellona per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Tuttavia, per ora, il suo apporto è ancora limitato per via della vacanze brevi e dunque di una forma fisica non ancora al massimo.
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