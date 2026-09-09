Mentre il Barcellona si appresta a giocare il suo primo match di Champions League contro il Feyenoord, le polemiche attorno al club si affievoliscono. I Blaugrana hanno iniziato forte la stagione 2026-2027, con 4 vittorie su 4 partite. Inoltre, i ragazzi di Hansi Flick non si sono contenuti quando si è trattato di dover buttare dentro il pallone: 17 reti in 4 match sono un biglietto da visita niente male per il campionato spagnolo e il campo europeo. Attualmente, i Culé si trovano già primi in solitaria per via della sconfitta del Real Madrid contro il Real Betis. I catalani invece hanno trionfato per 5-0 sul Valencia, una big decaduta del calcio spagnolo per via della pessima gestione del proprietario Peter Lim, che ormai tiene in ostaggio il club da parecchio tempo. All'umiliante manita subita al Mestalla, si è aggiunto un video di Rodri, in cui critica apertamente la mancanza di qualità degli avversari.

Rodri chiede scusa al club valenciano

VALENCIA, SPAGNA - 06 SETTEMBRE: Rodrigo 'Rodri' del FC Barcelona corre con la palla durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e FC Barcelona all'Estadi de Mestalla il 06 settembre 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il centrocampista spagnolo, dopo aver vinto il premio di miglior giocatore del Mondiale 2026, ha deciso di cambiare aria, chiedendo il trasferimento verso la calda Spagna. Il City lo ha accontentato e Rodri ha raggiunto molti suoi compagni della nazionale al Barcellona per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Tuttavia, per ora, il suo apporto è ancora limitato per via della vacanze brevi e dunque di una forma fisica non ancora al massimo.

🗣️ Rodri para Cubarsí: "Muito fraco. Eles [Valencia] são realmente muito fracos, esses caras, hein? Eles nem passaram do meio-campo no segundo tempo”



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L'ex Citizen infatti è uscito dal campo verso il 62' e in questo momento ha acceso la polemica. "Sono davveroquesti ragazzi, davvero deboli. Dove sono arrivati in Liga nella stagione passata? Non hanno ancora superato la metà campo nel secondo tempo...". Queste le affermazioni riferita al compagno Pau Cubarsí, seduto di fianco a lui in panchina. Tuttavia, secondo il programma "El Partit de la 1" in onda su A Punt, Rodri avrebbe chiamato(capitano del Valencia), per porgere personalmente le proprie scuse. Il quotidiano Marca riporta che l'intento del centrocampista spagnolo non sarebbe mai stato quello di offendere il Valencia pubblicamente.