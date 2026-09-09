Nella giornata di domani, il Como allenato da Cesc Fabregas giocherà contro i tedeschi del Lipsia. I due clb, infatti, si sfideranno in occasione del primo turno della league phase della Champions League 2026/2027. Per i Lariani, inoltre, sarà l'esordio assoluto nella massima competizione europea, per la quale ha staccato il pass grazie al quarto posto della scorsa annata. Anche per il tecnico del club di Serie A sarà una partita importante dato che sta per collezionare la prima panchina in Champions. In vista della gara contro la squadra di Bundesliga, lo spagnolo ha parlato in conferenza stampa.

Fabregas: "Grande emozione per l'esordio. Dobbiamo goderci il viaggio"

L'allenatore dei biancoblu ha esordito partendo dalle emozioni per l'esordio in Champions da allenatore e le differenza con quello da calciatore. Le sue: "In quel caso l'emozione era più forte. Avevo 17 anni e vestivo la maglia dell'Arsenal. Ho giocato contro il Panathinaikos e quel momento ha segnato la mia carriera. Adesso è diverso perché sono più maturo e sereno. Comunque c'è grande emozione ed è sempre un piacere essere in Champions". Lo spagnolo ha disputato la sua prima partita nella massima competizione europea ilcontro il già menzionato club greco. Quel giorno, l'allora centrocampista dei Gunners è stato in campo per l'intera durata dell'incontro poi terminato

Genova, Italia - 4 settembre 2026: Cesc Fabregas, allenatore del Como, ringrazia i tifosi dopo la partita di Serie A tra Genoa e Como allo Stadio Luigi Ferraris. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Alla domanda sul qualificarsi alle prossime edizioni di Champions lo spagnolo ha risposto con la seguente dichiarazione: "Adesso la cosa più importante è godersi questo viaggio, soprattutto in questo momento del progetto e della mia carriera. Non dobbiamo pensare ai prossimi anni. Vogliamo essere preparati, i ragazzi lavorano bene, sono attenti e hanno fame. L'emozione per l'incontro di domani sera va trasformata in energia positiva con l'obiettivo di fare una grande prestazione. Domani sarà una giornata speciale, ma io voglio che la squadra giochi bene".