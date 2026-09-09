Per anni il giovedì europeo, sul lago, apparteneva soltanto alla televisione. Como-Lipsia, giovedì 10 settembre alle 21:00, cambierà per sempre questa storia: quando l'arbitro fischierà l'inizio al Sinigaglia, il Como non giocherà soltanto la prima partita della propria storia in Champions League. Giocherà la prima partita europea di sempre. Il salto temporale impressiona quasi quanto quello sportivo. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Nella stagione 2018/19 il Como era ancora in Serie D; nel 2025/26 ha chiuso la Serie A al quarto posto, il miglior piazzamento della propria storia, conquistando direttamente un posto nella League Phase. Ora diventa la dodicesima squadra italiana a giocare la Champions. E il primo avversario rimarrà scritto per sempre: RB Lipsia. Il destino, tra l'altro, ha scelto una squadra che conosce bene la sensazione del debutto. Nel 2017 il Lipsia fu il primo club a esordire nelle competizioni UEFA direttamente nella fase a gironi della Champions. Nove anni dopo toccherà al Como fare qualcosa di molto simile. Prima del calcio d’inizio puoi ampliare la scelta consultando anche gli altri eventi della giornata: DAI UN’OCCHIATA ALLA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, SCOPRI QUALI APPUNTAMENTI SONO PRESENTI SU LOTTOMATICA oppure ESPLORA IL PALINSESTO DI VINCITÙ PER INDIVIDUARE LA DIRETTA DA SEGUIRE.

Dove vedere Como-Lipsia in diretta TV e streaming

La prima partita europea nella storia del Como avrà una copertura completa su Sky. Como-Lipsia sarà trasmessa giovedì 10 settembre alle 21:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. A raccontare la notte del Sinigaglia sarà Riccardo Gentile, con Massimo Gobbi al commento tecnico. A bordocampo saranno presenti Marco Demicheli e Nicolò Omini, mentre all'interno di Diretta Gol gli aggiornamenti da Como saranno affidati a Davide Polizzi.

SCOPRI IL PRONOSTICO COMPLETO DI COMO-LIPSIA SU 123SCOMMESSE

Fàbregas conosce la Champions, il suo Como ancora no

Per Cesc Fàbregas sarà quasi impossibile separare l'allenatore dal calciatore che è stato. La Champions l'ha attraversata per buona parte della carriera: 104 presenze tra Arsenal, Barcellona e Chelsea. Nel 2006, appena diciannovenne, giocò da titolare con l'Arsenal la finale contro il Barcellona. Adesso il compito è completamente diverso. Non deve più preparare se stesso a una grande notte europea. Deve preparare un'intera squadra che una notte del genere non l'ha mai vissuta.

Fàbregas ci ha lavorato già durante l'estate. Le amichevoli contro squadre come Arsenal e Liverpool avevano anche questo obiettivo: far assaggiare ai suoi giocatori intensità, velocità e pressione emotiva di avversari abituati a un'altra dimensione. Alla vigilia lo spagnolo lo ha spiegato senza nascondersi: «Sarà la nostra prima volta, vediamo come la gestiremo». Probabilmente è questa la vera domanda di Como-Lipsia. Non se il Como abbia abbastanza qualità per giocare in Champions. Quella se l'è guadagnata sul campo. La domanda è come reagirà quando capirà di esserci davvero. L'emozione, almeno finora, non ha rallentato la squadra.

Il Como ha cominciato bene anche la nuova Serie A e arriva alla Champions dopo aver già ottenuto successi importanti lontano dal Sinigaglia. L'ultimo segnale è arrivato a Genova, con il 4-1 rifilato al Genoa, partita nella quale Assane Diao ha segnato due volte. Proprio Diao si è guadagnato una maglia per giovedì. La sua capacità di attaccare lo spazio può diventare particolarmente utile contro una difesa tedesca che a Brema ha sofferto quando è stata costretta a correre all'indietro Fàbregas arriva inoltre alla vigilia senza indisponibili segnalati dalla UEFA. In una partita così particolare è un vantaggio tutt'altro che secondario.

GENOVA, ITALIA - 4 SETTEMBRE: Assane Diao del Como festeggia al termine della partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907, disputata allo Stadio Luigi Ferraris il 4 settembre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il Lipsia arriva ferito: a Brema sono emersi problemi che interessano Fàbregas

Il momento del Lipsia è completamente diverso. La squadra di Martín Demichelis aveva iniziato bene la Bundesliga, ma sabato è arrivata la prima sconfitta stagionale: 3-1 sul campo del Werder Brema. Più del risultato, preoccupa il modo. Il Lipsia ha tenuto il pallone per lunghi tratti senza riuscire a trasformare il possesso in pericolosità. Il Werder ha chiuso gli spazi centrali, costringendo gli ospiti a una circolazione lenta, e ha colpito quando ha avuto la possibilità di correre. Demichelis ha individuato il problema con precisione: la sua squadra ha utilizzato troppo poco ampiezza e profondità e non è riuscita a muovere velocemente il pallone da una fascia all'altra.

È un dettaglio che Fàbregas avrà certamente annotato. Il Como ama pressare e togliere tempo alla costruzione avversaria. Se riuscirà a costringere nuovamente il Lipsia a un possesso prevedibile, il Sinigaglia potrebbe trasformarsi rapidamente in un'altra difficoltà per i tedeschi. Il Lipsia possiede comunque individualità abituate a questo livello e Christopher Nkunku è il nome che inevitabilmente attira più attenzione. Il francese dovrebbe guidare l'attacco con Nusa e Bakayoko, formando un reparto molto mobile: nessuno dei tre è obbligato a occupare permanentemente la stessa zona e proprio gli scambi di posizione possono rappresentare il problema principale per la linea difensiva lariana.

Demichelis deve però fare i conti con diverse assenze. La UEFA segnala indisponibili Baumgartner, Reitz e Rômulo, mentre Gruda rimane in dubbio per un problema alla caviglia. Anche le condizioni di Lukeba sono state monitorate dopo il problema muscolare che gli ha impedito di giocare a Brema. Il Lipsia, inoltre, porta con sé un dato europeo che il Como proverà immediatamente ad attaccare: non mantiene la porta inviolata da 18 partite consecutive nelle competizioni UEFA. Più in generale, ha vinto soltanto una delle ultime dieci gare disputate in Champions. Numeri molto lontani dall'immagine di una squadra europea ormai consolidata.

Caricamento post Instagram...

Il Como può colpire proprio dove il Werder ha fatto male: l'analisi tattica

Sul piano tattico, la sconfitta di Brema offre a Fàbregas indicazioni interessanti. Il Lipsia ha sofferto quando l'avversario è riuscito a chiudere il centro e ripartire velocemente, impedendogli di dare ritmo al possesso. Per il Como sarà fondamentale il lavoro di Perrone e Da Cunha davanti alla difesa: se riusciranno a sporcare le ricezioni dei centrocampisti tedeschi, Paz potrà partire già vicino alla zona nella quale diventa pericoloso. Sulle corsie la partita può cambiare velocemente. Diao possiede accelerazione sufficiente per attaccare lo spazio lasciato da Raum quando il terzino sale, mentre dall'altra parte Baturina può muoversi dentro il campo e lasciare la fascia alle sovrapposizioni.

Il pericolo maggiore arriverà però quando il Lipsia riuscirà a superare la prima pressione. Nusa e Bakayoko possono trasformare una riconquista in una transizione nel giro di pochi secondi e Nkunku non offrirà ai centrali del Como un riferimento fisso. Jacobo Ramón e Chalobah dovranno quindi decidere continuamente se seguirlo quando si abbassa oppure consegnarlo ai centrocampisti. Il Como non dovrà snaturarsi per la Champions. Dovrà capire quanto del proprio calcio riesce a portare dentro la Champions.

BREMA, GERMANIA - 5 SETTEMBRE: Ridle Baku dell’RB Lipsia reagisce al termine della partita di Bundesliga 2026/27 tra SV Werder Brema e RB Lipsia, disputata al Weserstadion il 5 settembre 2026 a Brema, Germania. (Foto di Selim Sudheimer/Getty Imag

Le probabili formazioni: Paz tra le linee, Nkunku senza una posizione fissa

Fàbregas dovrebbe conservare il suo 4-2-3-1, cercando però di mantenere la squadra particolarmente corta quando perderà il pallone. Davanti a Butez, Yan Couto e Valle daranno ampiezza ai lati di Jacobo Ramón e Chalobah. Perrone e Da Cunha avranno un compito fondamentale nella prima costruzione ma soprattutto nelle coperture, perché entrambi gli esterni offensivi tenderanno ad alzarsi. Sulla trequarti Nico Paz avrà libertà di muoversi tra le linee: Diao può attaccare maggiormente la profondità, mentre Baturina tenderà a venire dentro per aumentare il numero di giocatori nella zona centrale. Davanti Douvikas resta favorito su Kean, anche se l'ex Fiorentina offre a Fàbregas una soluzione importante per cambiare caratteristiche durante la partita.

Il 4-3-3 di Demichelis avrà invece bisogno di recuperare velocità nella circolazione dopo le difficoltà mostrate a Brema. Se Lukeba dovesse recuperare, dovrebbe affiancare Orbán al centro della difesa, con Baku e Raum sulle corsie. In mezzo Seiwald può rappresentare il riferimento più basso, mentre El Aynaoui dovrà accompagnare maggiormente l'azione; resta da capire se Gruda riuscirà a recuperare. Davanti il Lipsia può diventare molto meno rigido del modulo disegnato sulla carta: Bakayoko e Nusa partiranno larghi, ma Nkunku potrà abbassarsi o muoversi verso un lato per trascinare fuori posizione i centrali. Proprio la capacità del francese di togliere punti di riferimento sarà una delle principali prove europee per la difesa del Como.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

RB LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Gruda; Bakayoko, Nkunku, Nusa. Allenatore: Demichelis.

Como-Lipsia: data, orario e informazioni