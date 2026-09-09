Samuel Umtiti critica il dibattito sul Pallone d'Oro. L'ex difensore di Lecce e Barcellona è tornato sul caldissimo discorso riguardo il premio che verrà assegnato il prossimo ottobre a Londra, criticando, in particolar modo, le campagne elettorali dei tanti candidati e, più in generale, le tante argomentazioni portate avanti.

Le parole di Umtiti sul Pallone d'Oro

Intervistato ai microfoni di After Foot di RMC Sport,ha analizzato la lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro rilasciata nelle scorse ore da France Football soffermandosi soprattutto su Mbappé: "è una persona sicura di sé. Le sue dichiarazioni sulla candidatura? Si potrebbe dire che non spetta necessariamente a lui parlare di queste cose; dovrebbe concentrarsi su ciò che accade in campo".

Continuando, l'ex Barcellona ha dichiarato: "Tutti hanno visto che Mbappé ha segnato molti gol, che ha giocato bene in certi momenti, ma se gli chiedi 'Chi pensi che vincerà il Pallone d'Oro?'... alla fine è rimasto fedele a se stesso. Può piacere o no. Personalmente, non sono necessariamente d'accordo. Ai giocatori offensivi piace il Pallone d'Oro, ma per me non è necessariamente compito suo deciderlo".

GENOVA, ITALIA - 12 NOVEMBRE: Samuel Umtiti del Lecce è visto in azione durante la partita di Serie A tra UC Sampdoria e US Lecce allo Stadio Luigi Ferraris il 12 novembre 2022 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

"Pallone d'Oro dannoso per il calcio"

Umtiti ha espresso disappunto e stupore nell'inclusione di alcuni nomi: "Hanno incluso Quinones, ma cosa ha fatto ai Mondiali? Quando l'ho visto, mi sono chiesto se fosse uno scherzo. Seriamente, non guarderò nemmeno la cerimonia. Per gli attaccanti, vincere il Pallone d'Oro è incredibile. Questa cerimonia ha perso ogni significato; è molto dannosa per il calcio, che è uno sport di squadra. La gente pensa molto di più a vincere il Interrogato sulla scelta dei 30 giocatori in lista,ha espresso disappunto e stupore nell'inclusione di alcuni nomi: "Hanno incluso, ma cosa ha fatto ai? Quando l'ho visto, mi sono chiesto se fosse uno scherzo. Seriamente, non guarderò nemmeno la cerimonia. Per gli attaccanti, vincere ilè incredibile. Questa cerimonia ha perso ogni significato; è molto dannosa per il calcio, che è uno sport di squadra. La gente pensa molto di più a vincere il Pallone d'Oro che ai premi di squadra. Puoi vincere una Champions League con la tua squadra e pensi solo a te stesso. Parleremo di nuovo di statistiche. Ma bisogna smetterla: il calcio non è solo statistiche".

"Cette cérémonie n'a plus aucun sens, ça fait très mal au football, qui est très collectif. On pense beaucoup plus à gagner le Ballon d'or qu'aux prix collectifs."https://t.co/TvaQqLgACM — RMC Sport (@RMCsport) September 9, 2026

Infine, l'ex difensore francese ha chiuso il suo intervento chiarendo: "Dai tempi di, non guardo nemmeno più quel premio. Avevano statistiche incredibili e, se non vincevano un titolo importante, non importava più di tanto perché la loro stagione era stata straordinaria. Ora,su tutti gli altri".