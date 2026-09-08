Dopo la lista per il Pallone d'Oro Femminile del 2026, è stata stilata anche la lista di chi si contenderà il premio nel calcio maschile. Il riconoscimento individuale, infatti, è e sarà sempre oggetto di discussione. Ciò accade perché tanti giocatori risultano favoriti per le prestazioni fornite ma anche grazie ai titoli che si vincono durante la stagione calcistica. Ovviamente, così come c'è chi approva la scelta del vincitore, c'è anche chi la critica dato che avrebbe preferito vedere un altro giocatore col trofeo in mano.

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I candidati al Pallone d'Oro 2026

Il Pallone d'Oro viene consegnato dalsempre da France Football. Fino al, questo riconoscimento poteva essere vinto soltanto dal. Dall'anno successivo, quindi dal ', anche chi veniva da altri continenti poteva vincere il premio e proprio in quell'anno il vincitore è stato il liberiano

Per un periodo, per la precisione dal 2010 al 2015, il riconoscimento l'ha assegnato la FIFA mentre adesso è di nuovo di France Football. Ad oggi, colui che ha vinto più volte il premio risponde al nome di Lionel Messi, che vanta di ben otto Palloni d'Oro. L'argentino dell'Inter Miami potrebbe vincere anche il nono dato che è tra i candidati di quest'anno.

Parigi, Francia - 27 settembre 2025: Ousmane Dembélé, numero 10 del Paris Saint-Germain, con il Pallone d'Oro dopo la partita della Ligue 1 McDonald's tra Paris Saint-Germain ed Auxerre al Parc des Princes. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images for Qatar Airways)

Oltre alla Pulce, gli altri candidati sono: