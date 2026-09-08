Tra tutti loro non ci sono tracce di giocatori italiani mentre l'unico del nostro campionato è il capitano ed attaccante dell'Inter
Dopo il Mondiale, Messi ritorna in campo in MLS e si prende la standing ovation
Dopo la lista per il Pallone d'Oro Femminile del 2026, è stata stilata anche la lista di chi si contenderà il premio nel calcio maschile. Il riconoscimento individuale, infatti, è e sarà sempre oggetto di discussione. Ciò accade perché tanti giocatori risultano favoriti per le prestazioni fornite ma anche grazie ai titoli che si vincono durante la stagione calcistica. Ovviamente, così come c'è chi approva la scelta del vincitore, c'è anche chi la critica dato che avrebbe preferito vedere un altro giocatore col trofeo in mano.
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I candidati al Pallone d'Oro 2026Il Pallone d'Oro viene consegnato dal 1956 sempre da France Football. Fino al 1994, questo riconoscimento poteva essere vinto soltanto dal miglior giocatore europeo. Dall'anno successivo, quindi dal '95, anche chi veniva da altri continenti poteva vincere il premio e proprio in quell'anno il vincitore è stato il liberiano George Weah.
Per un periodo, per la precisione dal 2010 al 2015, il riconoscimento l'ha assegnato la FIFA mentre adesso è di nuovo di France Football. Ad oggi, colui che ha vinto più volte il premio risponde al nome di Lionel Messi, che vanta di ben otto Palloni d'Oro. L'argentino dell'Inter Miami potrebbe vincere anche il nono dato che è tra i candidati di quest'anno.
Oltre alla Pulce, gli altri candidati sono:
- Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid;
- Pau Cubarsi, difensore centrale del Barcellona;
- Marc Cucurella, terzino sinistro ex Chelsea ed ora del Real;
- Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain e detentore del riconoscimento individuale;
- Luis Diaz, attaccante del Bayern Monaco;
- Bruno Fernandes, trequartista e capitano del Manchester United;
- Gabriel Magalhaes, difensore dell'Arsenal;
- Erling Haaland, centravanti del Manchester City;
- Harry Kane, prima punta del Bayern;
- Achraf Hakimi, terzino destro del Psg;
- Kvicha Kvaratskhelia, ala sinistra del Psg;
- Lamine Yamal, ala destra del Barça e detentore del Trofeo Kopa;
- Sadio Mané, attaccante dell'Al-Nassr;
- Marquinhos, difensore e capitano del Psg;
- Lautaro Martinez, centravanti e capitano dell'Inter;
- Kylian Mbappé, attaccante dei Blancos;
- Nuno Mendes, terzino sinistro del Psg;
- Joao Neves, centrocampista del Psg;
- Michael Olise, trequartista del Bayern;
- Willian Pacho, difensore del Psg;
- Julian Quinones, attaccante dell'Al-Qadsiah;
- Declan Rice, centrocampista dei Gunners;
- Rodri, centrocampista ex City ed ora al Barça;
- Fabian Ruiz, centrocampista del Psg;
- William Saliba, difensore dei Gunners;
- Ferran Torres, attaccante ex Barça ed ora al Psg;
- Dayot Upamecano, difensore del Bayern;
- Vinicius, attaccante delle Merengues;
- Vitinha, centrocampista del Psg.
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