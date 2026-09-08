Avellino, Filigheddu canta "All of me" e lascia tutti senza parole

Un sogno che potrebbe incredibilmente diventare realtà. James Rodriguez, rimasto svincolato dopo l'esperienza in Nord-America con il Montreal Impact in Major League Soccer, sarebbe ora in trattative avanzate con l'Avellino. Un colpo che, qualora dovesse concretizzarsi, avrebbe del clamoroso e che, soprattutto, porterebbe in Italia il grande talento colombiano.

James Rodriguez vicino all'Avellino: cosa manca per l'accordo?

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo spagnolo Marca, confermato anche dal celebre esperto di calciomercato Matteo Moretto,e l'sarebbero molti vicini nel raggiungimento dell'accordo che permetterebbe all'ex Real Madrid Bayern Monaco (tra le altre) di sbarcare per la prima volta in carriera in

BOGOTÀ, COLOMBIA - 1° GIUGNO: James Rodríguez, della Colombia, osserva il gioco durante l'amichevole internazionale tra Colombia e Costa Rica allo stadio El Campín, il 1° giugno 2026 a Bogotà, Colombia. (Foto di Leonardo Castañeda/Getty Images)

Sempre secondo la nota testata spagnola, James Rodriguez avrebbe già parlato con l'allenatore del club campano, Alessandro Nesta, e le parti coinvolte starebbero ora limando gli ultimi dettagli finanziari del contratto prima della stretta di mano definitiva. Inoltre, come sottolineato dalla Marca, l'annuncio di James Rodriguez all'Avellino potrebbe arrivare nelle prossime ore.

James Rodriguez in Serie B: sogno o realtà?

Nel bel mezzo di una serratissima lotta promozione che, al momento, vede il Palermo di Filippo Inzaghi in vetta a punteggio pieno dopo tre partite, l'Avellino potrebbe presto rispondere al grande mercato estivo dei rosanero con un colpo che renderebbe i biancoverdi una mina vagante del campionato di Serie B.

Exclusiva: el Avellino está en negociaciones con James Rodríguez. https://t.co/jMVZizrAb1 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 8, 2026

Per adesso, James Rodriguez resta una pista da seguire. Ma nel calcio, soprattutto quando ci sono di mezzo giocatori in cerca di una nuova occasione e club disposti a sognare in grande pur di portare un grande colpo in città, anche le storie più improbabili possono improvvisamente diventare realtà.