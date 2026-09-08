Dopo 47 risultati utili consecutivi in campionato, frutto di 35 vittorie e 12 pareggi, l'Al Hilal di Simone Inzaghi perde 2-0 in casa contro il Neom. I vice campioni d'Arabia vanno sotto già nel primo quarto d'ora a causa di un autogol di Kalidou Koulibaly. Questa autorete indirizza subito la partita sui binari sbagliati e vanifica l'impiego dal primo minuto dei nuovi acquisti internazionali del club, ovvero Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville e Ollie Watkins. I tre attaccanti pesano sul bilancio per quasi 200 milioni di euro totali. L'Arsenal incassa 70 milioni, il West Ham 64,5 e l'Aston Villa 58,4.

L'attacco della leggenda e la rabbia dei tifosi

I tifosi sauditi, che mal sopportavanogià dalla scorsa annata, invocanodel tecnico italiano e scrivono in massa sui social l'hashtag "Inzaghi out". L'ex portiere e icona saudita Mohamedattacca duramente l'ex allenatore dell' Inter . "Come ho già detto la scorsa stagione, mi risulta difficile guardare con ottimismo alla presenza di Inzaghi, e la sua permanenza significa che il club non vincerà né il campionato né la Champions League asiatica", afferma la leggenda araba. L'ex giocatore rincara poi lacontro il piacentino e difende la società: "La dirigenza costruisce e Inzaghi distrugge, e questo risulta evidente fin dalla scorsa stagione. La dirigenza ha fornito tutto, e con un altro allenatore avrebbero ottenuto risultati favolosi".

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 1° SETTEMBRE: Simone Inzaghi, allenatore dell'Al Hilal, applaude i tifosi al termine della partita della Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Ahli alla Kingdom Arena, il 1° settembre 2026 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Il mea culpa in sala stampa

Simone, a fine partita, si presenta in conferenza stampa, non cerca alcune scagiona i propri: "La responsabilità di questa dolorosa sconfitta, che mi terrà sveglio la notte, ricade interamente su di me". L'allenatore analizza il match e ricorda la posizione in: "Abbiamo creato cinque occasioni nel primo tempo e non abbiamo concretizzato, inoltre il portiere avversario ha fatto un intervento eccezionale. Manteniamo la testa della classifica e non volevamo perdere, ma i ragazzi hanno giocato 4 partite in 10 giorni". Il tecnico, titolare di un contratto danetti a stagione, chiude l'intervento con un monito per lo: "Questo tipo di sconfitte riportano i giocatori alla realtà".