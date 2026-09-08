L'Al Hilal perde 2-0 in casa contro il Neom. L'autogol iniziale di Koulibaly vanifica l'esordio dei nuovi acquisti. I tifosi sauditi invocano l'esonero di Simone Inzaghi
Koulibaly, ma che fai? Ecco l'insolito rigore assegnato contro l'Al-Hilal
Dopo 47 risultati utili consecutivi in campionato, frutto di 35 vittorie e 12 pareggi, l'Al Hilal di Simone Inzaghi perde 2-0 in casa contro il Neom. I vice campioni d'Arabia vanno sotto già nel primo quarto d'ora a causa di un autogol di Kalidou Koulibaly. Questa autorete indirizza subito la partita sui binari sbagliati e vanifica l'impiego dal primo minuto dei nuovi acquisti internazionali del club, ovvero Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville e Ollie Watkins. I tre attaccanti pesano sul bilancio per quasi 200 milioni di euro totali. L'Arsenal incassa 70 milioni, il West Ham 64,5 e l'Aston Villa 58,4.
L'attacco della leggenda e la rabbia dei tifosiI tifosi sauditi, che mal sopportavano l'allenatore già dalla scorsa annata, invocano l'esonero del tecnico italiano e scrivono in massa sui social l'hashtag "Inzaghi out". L'ex portiere e icona saudita Mohamed Al-Deayea attacca duramente l'ex allenatore dell'Inter. "Come ho già detto la scorsa stagione, mi risulta difficile guardare con ottimismo alla presenza di Inzaghi, e la sua permanenza significa che il club non vincerà né il campionato né la Champions League asiatica", afferma la leggenda araba. L'ex giocatore rincara poi la dose contro il piacentino e difende la società: "La dirigenza costruisce e Inzaghi distrugge, e questo risulta evidente fin dalla scorsa stagione. La dirigenza ha fornito tutto, e con un altro allenatore avrebbero ottenuto risultati favolosi".
Il mea culpa in sala stampaSimone Inzaghi, a fine partita, si presenta in conferenza stampa, non cerca alcun alibi e scagiona i propri giocatori: "La responsabilità di questa dolorosa sconfitta, che mi terrà sveglio la notte, ricade interamente su di me". L'allenatore analizza il match e ricorda la posizione in classifica: "Abbiamo creato cinque occasioni nel primo tempo e non abbiamo concretizzato, inoltre il portiere avversario ha fatto un intervento eccezionale. Manteniamo la testa della classifica e non volevamo perdere, ma i ragazzi hanno giocato 4 partite in 10 giorni". Il tecnico, titolare di un contratto da 25 milioni netti a stagione, chiude l'intervento con un monito per lo spogliatoio: "Questo tipo di sconfitte riportano i giocatori alla realtà".
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