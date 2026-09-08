Alexis Mac Allister non è felice. L’argentino lo ha detto chiaramente. Il centrocampista del Liverpool è ancora senza rinnovo e la situazione inizia a pesare. Soprattutto dopo aver visto due compagni di reparto, Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch, firmare nuovi contratti. Una situazione che fa male. Mac Allister non nasconde la delusione. Il suo accordo con i Reds scadrà nel 2028, ma al momento non ci sono trattative per prolungarlo. Il campione del mondo ha spiegato di aver sempre dato il massimo per il club. Anche nei momenti più difficili. Anche quando le prestazioni non sono state perfette. Ora aspetta. Il Liverpool non sembra essere nelle condizioni di offrirgli un nuovo accordo. E il futuro dell’argentino torna inevitabilmente in discussione.

Il futuro resta un’incognita: Mac Allister aspetta risposte

Il malumore dinasce anche dal confronto con i suoi compagni. Szoboszlai e Gravenberch hanno rinnovato. Lui no. E la differenza si sente. “Vedere Dominik e Ryan rinnovare i loro contratti mi rende felice perché se lo meritano, ma allo stesso tempo mi rattrista perché io non ho ottenuto il mio”, ha raccontato l’argentino. Nessuna polemica contro i due centrocampisti. Anzi.riconosce il loro valore. Ma resta la sua situazione. Il giocatore ha spiegato di aver ricevuto interesse durante l’estate e di aver saputo che il Liverpool non avrebbe potuto offrirgli un nuovo contratto.

IPSWICH, INGHILTERRA – 4 SETTEMBRE: Alexis Mac Allister del Liverpool durante il riscaldamento prima della partita di Premier League 2026/27 tra Ipswich Town e Liverpool FC, al Portman Road, il 4 settembre 2026 a Ipswich, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Non ci sono state nemmeno conversazioni dirette. Tutto è passato attraverso il suo agente. “Non voglio dire cose che non hanno mai detto, ma quello che ho capito dal mio agente è che non erano in grado di rinnovarmi il contratto”. Parole che lasciano aperta la porta a ogni scenario. Mac Allister ha ancora un accordo fino al 2028. Ma il rapporto con il Liverpool potrebbe essere arrivato a un punto delicato. I Reds hanno scelto di non intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo. E la concorrenza, con Wirtz, Szoboszlai e Gravenberch, è sempre più forte.