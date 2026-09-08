Il Pallone d’Oro 2026 entra nel vivo anche per quanto riguarda il premio dedicato ai migliori portieri della stagione. Sono stati ufficializzati i dieci candidati al riconoscimento, una lista internazionale che raccoglie alcuni dei numeri uno più importanti del calcio mondiale. Tra esperienza, rendimento, leadership e prestazioni decisive, la competizione si annuncia particolarmente equilibrata.

Non solo Vozinha, ecco la lista completa per la vittoria del "Portiere dell'anno"

A rappresentare il Portogallo è Vozinha, mentre la Spagna porta ben tre nomi: Unai Simón, David Raya e Joan García. Una presenza significativa per il calcio spagnolo, che può contare su profili differenti ma accomunati da un ruolo centrale nelle rispettive squadre.

Nella lista figura anche Gregor Kobel, portiere svizzero protagonista ai massimi livelli, insieme a Edouard Mendy, estremo difensore del Senegal. L’Argentina è invece rappresentata da Emiliano Martínez, uno dei portieri più riconoscibili del panorama internazionale, capace negli ultimi anni di costruirsi una reputazione da protagonista nelle partite più importanti.

🚨 OFFICIAL: Best goalkeeper nominees at Ballon d’Or 2026! 🌕✨



🇨🇻 Vozinha

🇪🇸 Unai Simón

🇪🇸 David Raya

🇪🇸 Joan García

🇨🇭 Gregor Kobel

🇸🇳 Edouard Mendy

🇦🇷 Emiliano Martínez

🇷🇺 Matvey Safonov

🇲🇦 Yassine Bonou

🇧🇪 Thibaut Courtois



Who deserves to win in your opinion? 🧤 pic.twitter.com/DzqzHQbm3z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

Completano le nomination Matvey Safonov, in rappresentanza della Russia, Yassine Bounou per il Marocco e Thibaut Courtois per il Belgio. Quest’ultimo aggiunge alla lista una straordinaria esperienza internazionale e un curriculum costruito attraverso grandi appuntamenti europei e mondiali.

SANTIAGO, CILE – 26 agosto 2026: Vozinha, portiere del Colo Colo, effettua una parata durante la partita di Copa del Cile tra Colo Colo e Unión Española, disputata allo Stadio Nazionale Julio Martínez Prádanos il 26 agosto 2026 a Santiago, in Cile. (Foto di Marcelo Hernandez/Getty Images).

I favoriti alla vittoria e il possibile colpo di scena

La presenza di dieci candidati rende il confronto particolarmente interessante e lascia spazio a valutazioni diverse. Alcuni possono puntare sull’esperienza e sui trofei conquistati, altri sul rendimento individuale e sulla capacità di essere decisivi nei momenti chiave.

Il verdetto spetterà alla giuria del Pallone d’Oro, ma il dibattito è già aperto. Tra Martínez, Courtois, Raya, Unai Simón, Kobel e gli altri candidati, scegliere il miglior portiere del 2026 non sarà semplice. E proprio per questo la sfida tra i dieci numeri uno promette di essere una delle più interessanti della prossima edizione del premio. Sul tavolo ci sono dieci candidature, capaci di rappresentare scuole, stili, personalità e percorsi internazionali differenti in una corsa apertissima.