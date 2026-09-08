Il Santiago Bernabéu torna a fare da teatro a una sfida dal peso particolare per l'Inter, che questa sera alle 21:00 affronta il Real Madrid nella prima giornata della League Phase di Champions League. Una partita subito di altissimo livello per la squadra di Cristian Chivu, reduce dalla rimonta contro il Napoli e chiamata a misurarsi con i Blancos di José Mourinho, tornato sulla panchina del Real Madrid dopo la seconda esperienza alla guida del Benfica.

Per i nerazzurri ci sarà però un'assenza importante, con Federico Dimarco che non sarà della partita dopo il problema al ginocchio sinistro accusato domenica, nonostante sia confermato che non si tratta di nulla di grave e che il tutto è stato fatto in via precauzionale.

Real Madrid-Inter: Chivu e Mourinho a Madrid questa volta da avversari

La sfida delriporta inevitabilmente alla memoria una delle pagine più importanti della storia recente dell'Inter. È lo stesso stadio nel quale, il, i nerazzurri conquistarono la Champions Leaguegrazie alla doppietta dicompletando uno storico. In quella squadra c'erano sia Mourinho, ai tempi allenatore dell'Inter, sia Chivu, protagonista in campo nella storica finale.

MADRID, SPAGNA - 22 MAGGIO: Cristian Chivu dell'Inter insegue Arjen Robben del Bayern Monaco durante la finale di UEFA Champions League tra FC Bayern Monaco e Inter allo stadio Santiago Bernabeu il 22 maggio 2010 a Madrid, Spagna. (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)

16 anni dopo, i due si ritrovano nello stesso stadio, ma questa volta da avversari. Mourinho rappresenta l'esperienza e il palmarès di un allenatore che ha già conquistato 2 Champions League, con Porto e Inter, e che ha alle spalle una carriera internazionale che dura da più di vent'anni. Il portoghese arriva a questa nuova avventura al Real Madrid con l'obiettivo di riportare il club sul tetto d'Europa dopo un'ultima stagione disastrosa, terminata con zero titoli vinti e gli esoneri di Xabi Alonso e Arbeloa. L'inizio della Liga non è stato dei migliori, e l'ultima giornata ha visto Mbappé e compagni perdere 1-0 contro il Betis, con tanto di rigore sbagliato a due minuti dalla fine.

Dall'altra parte c'è invece Chivu, che si trova soltanto al secondo anno da allenatore dell'Inter, che nell'ultima stagione ha portato a casa Campionato e Coppa Italia riuscendo a riunire e mantenere tale il gruppo nonostante le delusioni dell'ultimo anno di Simone Inzaghi. Nonostante la differenza di esperienza, il tecnico nerazzurro arriva in una situazione favorevole, con una squadra forte e pronta come dimostrato anche nell'avvio di campionato.

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Questa sera quindi per i tifosi interisti sarà una bella serata di calcio, che porterà la mente a quella sera primaverile di Madrid, dove i due tecnici di questa sera hanno scritto per sempre la storia del club milanese.