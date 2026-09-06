Lautaro Martinez contro il Napoli ha scalato un altro gradino nella storia nerazzurra. Il numero dieci argentino ha siglato una doppietta formidabile a San Siro trascinando, ancora una volta, i suoi compagni di squadra alla vittoria. Per lui, però, i due gol realizzati non sono importanti soltanto per il risultato maturato a fine partita.

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Lautaro Martinez, un altro gradino verso la vetta: solo in due hanno fatto più gol con l'Inter

È accaduto tutto nel, tanto per l'Inter quanto per Lautaro Martinez. Alha raccolto il solito pallone proveniente da Federico Dimarco sbloccandosi in campionato con la prima rete. Dopo aver riaperto la partita, haal 91con un gol di rapina nell'area piccola di rigore. Dimenticato erroneamente da tre difensori del Napoli, Lautaro è stato il più lesto di tutti a depositare in rete il definitivo

La rimonta nerazzurra si è concretizzata in appena dieci minuti, con il Napoli che ha il grande demerito di non aver segnato pochi istanti prima con Zambo Anguissa. E così, sulle copertine dei quotidiani non può che finire il volto furente di Lautaro che riceve l'abbraccio del suo pubblico, in estasi dopo la rimonta. Istvan Nyers, attaccante ungherese degli anni Quaranta e Cinquanta, fermo a 133 reti, viene in una notte raggiunto e superato.

MILANO, ITALIA - 5 SETTEMBRE: Lautaro Martinez dell'Inter festeggia aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e SSC Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza il 5 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

L'argentino, infatti, si è issato a 134 centri in nerazzurro, ma la prospettiva è naturalmente tutta dalla sua parte affinché il computo generale salga e migliori ancora. Certamente alla portata del classe 1997 rimane la seconda posizione all-time, attualmente presenziata da Benito Lorenzi. Questo ha esultato in 138 occasioni diverse con la maglia dell'Inter indosso. Ci aspettiamo che possa essere superato abbondantemente già in questo campionato. Primissimo e attualmente ancora distante Giuseppe Meazza, andato a segno in nerazzurro 198 volte.