Una cometa che passa una volta ogni otto o dieci anni. È così che Roc Nation Sports ha descritto Yan Diomandé, il nuovo gioiello del Real Madrid. Parole pesanti, soprattutto quando arrivano dall’agenzia che cura gli interessi del talento ivoriano. A 19 anni, l’esterno è già stato protagonista di un trasferimento da 125 milioni di euro dal Lipsia al club più prestigioso del mondo. Una cifra importante, ma che secondo Thiago Freitas, direttore operativo di Roc Nation Sports, racconta solo una parte del valore del giocatore. Diomandé è una scommessa, ma anche una certezza per il futuro. Il paragone con la cometa di Halley fa capire le aspettative. E il Real Madrid, ancora una volta, ha deciso di puntare su un talento destinato a far parlare di sé.

“È il Pelé dei club”: l’agente di Diomandé esalta il Real Madrid e il suo nuovo fenomeno

Roc Nation Sports lo aveva capito prima degli altri. Quando si è presentata l’occasione di lavorare con, l’agenzia non ha avuto dubbi. Freitas - ai microfoni di RMC Sport - lo ha raccontato senza mezzi termini: tra le stelle, Yan sarebbe quella cometa capace di tornare soltanto ogni otto o dieci anni. Un paragone enorme per un ragazzo di appena 19 anni, arrivato a Madrid dopo una sola stagione al Lipsia. Ma per l’agenzia non era soltanto una questione di talento. Era una questione di

LIPSIA, GERMANIA - 9 MAGGIO: Yan Diomande dell'RB Lipsia osserva il gioco durante la partita di Bundesliga tra RB Lipsia e FC St. Pauli alla Red Bull Arena, il 9 maggio 2026 a Lipsia, in Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Diomandé aveva attirato l’interesse dei club più importanti d’Europa, compreso il PSG, ma quando si è mosso il Real Madrid, secondo Freitas, non c’è stata più partita. “Il Real Madrid è il Pelé dei club”, ha detto. Una frase che racchiude perfettamente la scelta dell’ivoriano. Perché giocare al Bernabéu, nella visione di Roc Nation, significa arrivare sul palcoscenico più grande possibile. Ora, però, arriva la parte più difficile: trasformare le aspettative in realtà. Per il momento Diomandé ha collezionato quattro presenze in Liga, tutte da subentrato, senza ancora trovare gol o assist. La cometa, insomma, deve ancora cominciare a brillare.