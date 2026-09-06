Frenkie de Jong non si è ancora ripreso dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box durante l'intera estate. L'olandese ex Ajax ha tanta voglia di rientrare, ma non saranno corsi rischi per evitare ricadute. Dunque massima cautela e pazienza, prima di riaffidare il centrocampista alle sapienti mani di Hansi Flick.

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Frenkie de Jong freme: ecco quando torna in campo l'ex Ajax

Soluzioni nell'immediato non ce ne sono, come detto. Lo staff tecnico del Barcellona e punterebbe a rimettere in sesto il classe 1997 entro il mese di ottobre. Di certo, occorrerà attendere la maxi sosta delle nazionali. Proprio nel corso delle tre settimane in cui i campionati saranno fermi, de Jong potrebbee cercare così di rimettersi al passo dei compagni alla ripresa dei campionati.

Ricordiamo però che l'estate di de Jong non è trascorsa in maniera del tutto lineare. Il centrocampista olandese ha rimediato la rottura del legamento laterale mediale del ginocchio destro. Il Barcellona l'avrebbe diagnosticata il 23 luglio, ma lo staff del club blaugrana è convinto che il ragazzo si fosse fatto male molto prima. Si parla della seduta di allenamento del 16 giugno come il punto di non ritorno. Frenkie era in nazionale e si preparava a competere per il mondiale. Il ritardo della terapia, a quanto sembra, dipese proprio dal fatto che de Jong ricevette una diagnosi sbagliata dallo staff medico dell'Olanda.

BARCELLONA, SPAGNA - 27 AGOSTO: Il nuovo acquisto Dominik Livakovic del Barcellona era seduto sugli spalti con Frenkie de Jong e Gavi prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Athletic Club al Spotify Camp Nou il 27 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il centrocampista del Barcellona ha poi continuato a giocare regolarmente la Coppa del Mondo. Uscita di scena la sua nazionale, l'ex Ajax è andato in vacanza per un paio di settimane a Ibiza. E così, soltanto dal 13 luglio si è capito accuratamente il problema e nei giorni successivi de Jong ha optato per una terapia conservativa. Lo staff del Barcellona gli avrebbe consigliato un'operazione, ma alla fine è stata accettata la scelta del ragazzo. Ora tutto dipenderà dalle sensazioni del ragazzo e da possibili nuovi fastidi, ma al momento si guarda ad ottobre come mese decisivo per il suo ritorno in campo.