La sfida di domenica sera tra Juventus e Milan non mette in palio soltanto tre punti. All'Allianz Stadium di Torino si incontreranno anche due brand sportivi mondiali, Adidas e Puma, che attraverso le maglie trasformano la passione dei tifosi in un business fatto di sponsorizzazioni, merchandising e visibilità internazionale.

Adidas-Juve e Puma-Milan: due accordi da oltre 70 milioni annui

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Il legame traè destinato a proseguire fino al 2037: il nuovo accordo, valido dalla prossima stagione 2027/28, varrebbe, cioè circaIl valore della maglia bianconera, tuttavia, non si esaurisce al contratto tecnico: secondo una classifica riportata nel 2024, le vendite delle, ossia le versioni ufficiali delle maglie destinate ai, avrebbero generato circa, cifra che misura però il valore dellee non quanto finisce direttamente nelle casse bianconere, ma che racconta ugualmente ladel brand Juve. La maglia, dalla classica divisa home alle versioni speciali e lifestyle, è diventata un prodotto capace di raggiungere il pubblico da ogni parte del mondo, come dimostrano le varieestive 'oltre oceano' che il club organizza per avvicinare ialla squadra.

Il Milan ha invece rinnovato il proprio rapporto di partnership con Puma con un accordo da circa 30 milioni di euro a stagione, costruito sulla base di una strategia sempre più legata anche alla moda e alle collaborazioni speciali. Il club rossonero ha incassato circa 25 milioni di euro dal brand nella stagione 2023/24, secondo l'analisi dei bilanci delle big di Serie A. Sul fronte delle vendite, vengono attribuiti circa 47 milioni di euro generati dalle divise replica, le versioni ufficiali per i tifosi, che porta perciò il confronto ad un differenziale di circa 27 milioni a favore della Juve e di Adidas. Secondo alcune analisi, tuttavia, nel dicembre del 2024 il Milan ha potuto vantare di un record di vendite per la maglia celebrativa per i 125 anni del club, nel quale il fatturato dell'e-commerce rossonero ha raddoppiato il precedente record mensile.

JAKARTA, INDONESIA - 08 AGOSTO: (L-R) Alexis Saelemaekers del Milan, Luka Modric, Goncalo Ramos e Strahinja Pavlovic posano durante l'evento AC Milan Puma Thirt Kit Unveil al Dome, Senayan Park l'8 agosto 2026 a Giacarta, Indonesia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Juventus-Milan, la sfida continua anche fuori dal campo

Ildi domenica mette quindi una di fronte all'altra non soltanto due, ma due vere e proprie. Lapuò vantare un volume stimato di, mentre ilha trasformato alcune maglie speciali in veri e propri fenomeni di. Ed è proprio qui che la sfida tradiventa ancora più agguerrita. Non conta soltanto quanto vale il contratto con il club, ma anche quanto una maglia riesce adl'occhio del tifoso, e a farla diventareoltre che internazionale. Domenica, mentre Juventus e Milan si contenderanno il campo e i, i due brand giocheranno la loro partita sul terreno della visibilità e del