Adidas e Puma si sfidano attraverso una sfida globale come Juventus-Milan: tra contratti, merchandising e vendite, ecco quarto vale il business delle maglie
Como show, i giocatori festeggiano a Genova vittoria e primo posto
La sfida di domenica sera tra Juventus e Milan non mette in palio soltanto tre punti. All'Allianz Stadium di Torino si incontreranno anche due brand sportivi mondiali, Adidas e Puma, che attraverso le maglie trasformano la passione dei tifosi in un business fatto di sponsorizzazioni, merchandising e visibilità internazionale.
Adidas-Juve e Puma-Milan: due accordi da oltre 70 milioni annuiIl legame tra Juventus e Adidas è destinato a proseguire fino al 2037: il nuovo accordo, valido dalla prossima stagione 2027/28, varrebbe 408 milioni di euro in dieci anni, cioè circa 40,8 milioni a stagione. Il valore della maglia bianconera, tuttavia, non si esaurisce al contratto tecnico: secondo una classifica riportata nel 2024, le vendite delle replica shirt, ossia le versioni ufficiali delle maglie destinate ai tifosi, avrebbero generato circa 74 milioni di euro, cifra che misura però il valore delle vendita e non quanto finisce direttamente nelle casse bianconere, ma che racconta ugualmente la forza commerciale del brand Juve. La maglia, dalla classica divisa home alle versioni speciali e lifestyle, è diventata un prodotto capace di raggiungere il pubblico da ogni parte del mondo, come dimostrano le varie tournée estive 'oltre oceano' che il club organizza per avvicinare i tifosi internazionali alla squadra.
Caricamento post Instagram...
Il Milan ha invece rinnovato il proprio rapporto di partnership con Puma con un accordo da circa 30 milioni di euro a stagione, costruito sulla base di una strategia sempre più legata anche alla moda e alle collaborazioni speciali. Il club rossonero ha incassato circa 25 milioni di euro dal brand nella stagione 2023/24, secondo l'analisi dei bilanci delle big di Serie A. Sul fronte delle vendite, vengono attribuiti circa 47 milioni di euro generati dalle divise replica, le versioni ufficiali per i tifosi, che porta perciò il confronto ad un differenziale di circa 27 milioni a favore della Juve e di Adidas. Secondo alcune analisi, tuttavia, nel dicembre del 2024 il Milan ha potuto vantare di un record di vendite per la maglia celebrativa per i 125 anni del club, nel quale il fatturato dell'e-commerce rossonero ha raddoppiato il precedente record mensile.
Juventus-Milan, la sfida continua anche fuori dal campoIl confronto di domenica mette quindi una di fronte all'altra non soltanto due squadre, ma due vere e proprie strategie commerciali. La Juventus può vantare un volume stimato di vendite, mentre il Milan ha trasformato alcune maglie speciali in veri e propri fenomeni di e-commerce. Ed è proprio qui che la sfida tra Adidas e Puma diventa ancora più agguerrita. Non conta soltanto quanto vale il contratto con il club, ma anche quanto una maglia riesce ad attirare l'occhio del tifoso, e a farla diventare desiderabile oltre che internazionale. Domenica, mentre Juventus e Milan si contenderanno il campo e i tre punti, i due brand giocheranno la loro partita sul terreno della visibilità e del valore commerciale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA