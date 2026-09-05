Nel match che ha aperto la quinta giornata de la Liga Portugal, il Porto di Francesco Farioli ha battuto il Moreirense 2-1, completando un filotto di cinque vittorie consecutive. Il risultato, però, è passato in secondo piano per via del terribile infortunio riportato dal centrocampista danese Victor Froholdt.

La ricostruzione

Al minuto 85, quando la sfida era sul 2-1, uno scontro di gioco, apparentemente normale, tra, si è trasformato in minuti di terrore. Infatti, il danese classe 2006, mentre era in elevazione, ha ricevuto un colpo dal giocatore dele, sbattendo la testa per terra, ha perso conoscenza. Immediato l'ingresso dello staff medico che ha immobilizzato il vent'enne, portandolo di corsa, caricato su una barella, all'ospedale di Oporto.

COIMBRA, PORTUGAL - AUGUST 01: L'attaccante Victor Froholdt del FC Porto con Karem Zoabi dello SCU Torreense in azione durante la partita della Supercoppa portoghese tra FC Porto e SCU Torreense allo Stadio Cidade de Coimbra il 1° agosto 2026 a Coimbra, Portogallo. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Contestualmente, Guilherme Liberato è stato espulso, con un cartellino rosso diretto per grave fallo di gioco. Il Porto ha rassicurato tutti con una nota rilasciata alle 01.15 di notte: "Informiamo che l'atleta Victor Froholdt sta bene e senza alcuna anomalia negli esami effettuati. Tuttavia, a causa della commozione cerebrale subita, l'atleta rimarrà in osservazione in ospedale e sarà dimesso nella mattinata di domani".

¡TERRIBLE MOMENTO EN DO DRAGÃO!😳



Victor Froholdt termina conmocionado en el terreno de juego tras un choque con Guilherme Liberato pic.twitter.com/jizT4z2fqd — Claro Sports (@ClaroSports) September 4, 2026

Salterà il Manchester City

Martedì sera, in occasione della prima partita dicontro ilnon sarà, ovviamente, disponibile. Per casi simili o identici a quelli del centrocampista danese, il protocollo da applicare si chiama 'Progressived Return to Play', che stabilisce che il recupero debba avvenire in sei fasi sequenziali e progressive, dal riposo totale all'allenamento con contatto completo ed è obbligatorio rispettare almeno 24 ore in ciascuna di esse.

COIMBRA, PORTUGAL - AUGUST 1: Victor Froholdt del FC Porto festeggia con il compagno di squadra Zaidu Sanusi del FC Porto dopo aver segnato un gol durante la partita della Supercoppa portoghese tra FC Porto e SCU Torreense allo Stadio Cidade de Coimbra il 1º agosto 2026 a Coimbra, Portogallo. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Dal momento che dall'infortunio di ieri sera al match di Champions di martedì passeranno soltanto quattro giorni, non ci sono i tempi necessari affinché il classe 2006 riceva tutti gli ok necessari per tornare in campo. Per incidenti simili, prevale la massima cautela e, di conseguenza, il giocatore verrà monitorato costantemente e non verrà affrettato il suo ritorno.