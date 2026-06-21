Dopo anni di magra, il Porto è tornato a vincere il campionato nazionale. La Primeira Liga mancava dalla stagione 2021-22 e per i tifosi dei Dragões era inammissibile. Così, dopo il flop della stagione '24-'25 con Vitor Bruno e Martin Anselmi, il neo presidente André Villas-Boas ha deciso di puntare su un allenatore emergente ma con una grande esperienza alle spalle. L'ex tecnico di Chelsea e Tottenham non ha avuto dubbi quando ha scelto Francesco Farioli come uomo da cui ripartire per un progetto vincente. L'esperienza olandese dell'italiano non ha fatto desistere Villas-Boas, che notando i veri progressi svolti dall'Ajax, aldilà del campionato perso nelle ultime giornate, ha immediatamente messo sotto contratto l'ex Nizza. La decisione si è rivelata azzeccata e Farioli, con una rosa inferiore, martoriata anche da infortuni gravi, a Sporting Lisbona e Benfica ha vinto la Liga portoghese.

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La simbiosi fra Villas-Boas e Farioli

PORTO, PORTOGALLO - 9 APRILE: Francesco Farioli, capo allenatore dell'FC Porto, gesti durante la partita dei quarti di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra l'FC Porto e il Nottingham Forest FC all'Estadio do Dragao il 09 aprile 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Il tecnico italiano ha conquistato il titolo con numeri da capogiro. 88 punti, perdendo solo 2 partite e pareggiandone 4. Le reti fatte non sono state tantissime (Samu Omorodion e Luuk De Jong infortunati per quasi metà stagione), ma quelle subite sono state solamente 18. Villas-Boas è ovviamente contentissimo dell'operato del tecnico e Farioli è felice di rimanere ancora in Portogallo. A confermare l'immensa stima ci ha pensato proprio il presidente del Porto in un'intervista a O'Jogo: "Nessuno ha compreso la cultura e la storia del Porto come Farioli".

Francesco Farioli é muito mais do que a sua competência técnica, a liderança diária ou a capacidade de motivar jogadores.



É um verdadeiro gestor de homens, de recursos e de estruturas. Relacionou-se como poucos com todo o universo do FC Porto. pic.twitter.com/z2DNSK2EsG — Casa FC Porto Marco Canaveses – Dragões Marcoenses (@DMarcoenses) June 21, 2026

Inoltre, AVB ha aggiunto: "I calciatori che gli abbiamo messo a disposizione sono cresciuti moltissimo, andando anche oltre le nostre aspettative. Sono stati bravi a incorporare le sue idee e a riproporle in campo. La nostra squadra gioca bene è aggressiva e moderna, in linea coi valori del club. È l'uomo giusto per rappresentare la cultura del Porto, insieme alla squadra ha trasmesso i valori della squadra per tutta la stagione".

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