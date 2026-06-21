Nelle ultime ore ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte la Tunisia ed il Giappone. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Entrambe si trovano nel Girone F insieme ad Olanda e Svezia. L'incontro è terminato poche ore fa con la vittoria per 0-4 dei giapponesi. A causa di questo risultato ed anche della sconfitta all'esordio contro gli svedesi, la Tunisia ha salutato anzitempo la massima competizione intercontinentale.

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La Tunisia saluta il Mondiale dopo aver perso 0-4 contro il Giappone

La Tunisia ha iniziato il Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti con il francesein qualità di commissario tecnico. La selezione africana l'aveva messo sotto contratto a metà gennaio. Tuttavia, la sconfitta percontro la Svezia alla prima giornata dei Mondiali ed alcuni problemi con dei giocatori hanno portato all'esonero del transalpino. Come sostituto, le Aquile di Cartagine hanno scelto un altro francese, vale a direche nello scorso Mondiale ha allenato l'

Vienna, Austria - 1° giugno 2026: Hannibal Mejbri della Tunisia reagisce durante l'amichevole tra Austria e Tunisia all'Ernst Happel Stadion. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

Nonostante il cambio di commissario tecnico, la Tunisia non ha avuto modo di riscattare la sconfitta contro gli svedesi. Infatti, il Giappone ha battuto la Nazionale proveniente dall'Africa 0-4 con la doppietta di Ayase Ueda e le reti di Daichi Kamada, ex Eintracht Francoforte e Lazio oggi al Crystal Palace, e Junya Ito. Avendo perso due partite, i tunisini sono stati eliminati dal Mondiale.

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In questo caso, Renard non ha nessuna responsabilità visto che ha avuto pochissimi giorni per preparare la gara contro un avversario di alto livello come il Giappone, una delle migliori selezioni asiatiche. Con le sue due sconfitte ed i nove gol subiti, la Tunisia chiuderà questi Mondiali all'ultimo posto del proprio girone. Olanda, Svezia e Giappone, invece, possono ancora competere per ildel Gruppo F.

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