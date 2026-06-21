Eliminazione pesante per i tunisini, che dopo aver perso 5-1 contro la Svezia hanno preso altri quattro gol dai giapponesi
Shock in Tunisia, gigantografia sugli spalti con l'immagine dell'ex leader di Hamas
Nelle ultime ore ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte la Tunisia ed il Giappone. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Entrambe si trovano nel Girone F insieme ad Olanda e Svezia. L'incontro è terminato poche ore fa con la vittoria per 0-4 dei giapponesi. A causa di questo risultato ed anche della sconfitta all'esordio contro gli svedesi, la Tunisia ha salutato anzitempo la massima competizione intercontinentale.
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
La Tunisia saluta il Mondiale dopo aver perso 0-4 contro il GiapponeLa Tunisia ha iniziato il Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti con il francese Sabri Lamouchi in qualità di commissario tecnico. La selezione africana l'aveva messo sotto contratto a metà gennaio. Tuttavia, la sconfitta per 5-1 contro la Svezia alla prima giornata dei Mondiali ed alcuni problemi con dei giocatori hanno portato all'esonero del transalpino. Come sostituto, le Aquile di Cartagine hanno scelto un altro francese, vale a dire Hervé Renard che nello scorso Mondiale ha allenato l'Arabia Saudita.
Nonostante il cambio di commissario tecnico, la Tunisia non ha avuto modo di riscattare la sconfitta contro gli svedesi. Infatti, il Giappone ha battuto la Nazionale proveniente dall'Africa 0-4 con la doppietta di Ayase Ueda e le reti di Daichi Kamada, ex Eintracht Francoforte e Lazio oggi al Crystal Palace, e Junya Ito. Avendo perso due partite, i tunisini sono stati eliminati dal Mondiale.
Caricamento post Instagram...
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA