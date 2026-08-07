Il tecnico del Monterrey sfiderà la Pulga in Coppa di Lega e applaude la sua voglia di tornare subito in campo dopo la finale mondiale persa contro la Spagna
Dopo il Mondiale, Messi ritorna in campo in MLS e si prende la standing ovation
Lionel Messi non ha bisogno di pause. Un'affermazione che trova conferma nella doppietta segnata dalla Pulga mercoledì in Coppa di Lega contro il San Luis, appena 17 giorni dopo la grande delusione mondiale del New York New Jersey Stadium contro la Spagna. Un ritorno immediato che ha stupito tutti, compreso Matias Almeyda, allenatore del Monterrey che nella notte tra venerdì e sabato affronterà proprio l'Inter Miami, il quale ha colto l'occasione per scherzare ed elogiare la grande figura e professionalità di Lionel Messi.
Monterrey-Inter Miami, Almeyda pronto ad accogliere MessiIntervenuto in conferenza stampa prima del delicato match tra Inter Miami e Monterrey, il tecnico del club messicano, Matias Almeyda, ha dapprima scherzato sulla grande forza di volontà di Messi: "Non voleva prolungare un po' le vacanze? Non so, magari andare in crociera, passare del tempo con la famiglia? È tornato così in fretta".
Successivamente, tornando a parlare con toni più seri, il tecnico argentino ha ripreso le redini del discorso elogiando l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain sottolineando, in particolare, l'amore e la passione per il calcio: "Tuttavia, è chiaro che Messi ama il calcio. Sono contento che ci siano ancora giocatori con una tale passione per questo sport".
"Lionel Messi è una macchina"Successivamente, riguardo la doppietta siglata mercoledì notte dal capitano dell'Argentina nel 4-2 contro l'Atletico San Luis, Matias Almeyda ha dichiarato: "Beh, che dire? È una macchina. Continua a stupirci, nonostante l'età".
MESSI SCORES A BRACE IN HIS FIRST START SINCE THE WORLD CUP 🔥— ESPN FC (@ESPNFC) August 6, 2026
(via @LeaguesCup) pic.twitter.com/E1pgfLEsML
Infine, l'allenatore del Monterrey ha chiuso il suo intervento in conferenza stampa rilasciando un commento sulle grandi qualità di Messi: "Lionel Messi ha tanto talento e tanta voglia di giocare a calcio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA