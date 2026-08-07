Lionel Messi non ha bisogno di pause. Un'affermazione che trova conferma nella doppietta segnata dalla Pulga mercoledì in Coppa di Lega contro il San Luis, appena 17 giorni dopo la grande delusione mondiale del New York New Jersey Stadium contro la Spagna. Un ritorno immediato che ha stupito tutti, compreso Matias Almeyda, allenatore del Monterrey che nella notte tra venerdì e sabato affronterà proprio l'Inter Miami, il quale ha colto l'occasione per scherzare ed elogiare la grande figura e professionalità di Lionel Messi.

Monterrey-Inter Miami, Almeyda pronto ad accogliere Messi

Intervenuto in conferenza stampa prima del delicato match tra Inter Miami e Monterrey, il tecnico del club messicano,ha dapprima scherzato sulla grande forza di volontà di: "Non voleva prolungare un po' le vacanze? Non so, magari andare in crociera, passare del tempo con la famiglia? È tornato così in fretta".

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami osserva la partita amichevole tra Barcelona SC e Inter Miami allo Stadio Monumental Isidro Romero Carbo il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Successivamente, tornando a parlare con toni più seri, il tecnico argentino ha ripreso le redini del discorso elogiando l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain sottolineando, in particolare, l'amore e la passione per il calcio: "Tuttavia, è chiaro che Messi ama il calcio. Sono contento che ci siano ancora giocatori con una tale passione per questo sport".

"Lionel Messi è una macchina"

MESSI SCORES A BRACE IN HIS FIRST START SINCE THE WORLD CUP 🔥



(via @LeaguesCup) pic.twitter.com/E1pgfLEsML — ESPN FC (@ESPNFC) August 6, 2026

Successivamente, riguardo la doppietta siglata mercoledì notte dal capitano dell'Argentina nel 4-2 contro l'Atletico San Luis,ha dichiarato: "Beh, che dire? È una macchina. Continua a stupirci, nonostante l'età".

Infine, l'allenatore del Monterrey ha chiuso il suo intervento in conferenza stampa rilasciando un commento sulle grandi qualità di Messi: "Lionel Messi ha tanto talento e tanta voglia di giocare a calcio".